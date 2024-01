Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les frappes meurtrières continuent de se multiplier des deux côtés de la frontière…

6h02 : Le pape dénonce les « crimes de guerre » contre les civils

Le pape François a dénoncé lundi les « crimes de guerre » perpétrés contre les civils dans les conflits, rejetant la notion de « dommages collatéraux ».

« Dans un contexte où le discernement entre objectifs militaires et civils semble ne plus être observé, il n’y a pas de conflit qui ne finisse en quelque sorte par frapper aveuglément la population civile. Les événements en Ukraine et à Gaza en sont la preuve évidente », a déclaré le souverain pontife à l’occasion de ses traditionnels vœux du début d’année au corps diplomatique. « Nous ne devons pas oublier que les violations graves du droit international humanitaire sont des crimes de guerre », a souligné François, appelant à « un engagement accru de la communauté internationale en faveur de la protection et de la mise en œuvre du droit humanitaire ».