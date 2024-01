Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La doctrine du « rien à voir, circulez » se fissure en Russie. Moscou a annoncé ce lundi avoir évacué plusieurs centaines d’habitants de Belgorod. C’est une première en près de deux ans de conflit pour cette grande ville proche de l’Ukraine et cible dernièrement d’une intensification des tirs des forces de Kiev.

« Environ 300 habitants de Belgorod, qui ont décidé d’être évacués temporairement, sont maintenant hébergés dans des centres d’accueil à Stary Oskol, Goubkine et dans le district de Korotchansky », des zones plus éloignées de la frontière, a déclaré le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov dans une vidéo publiée sur Telegram. Vendredi, le responsable avait proposé aux habitants le souhaitant d’évacuer la ville de Belgorod, visée par des bombardements ukrainiens qui s’intensifient.

Cette mesure inédite pour une grande ville en Russie va à l’encontre des efforts du Kremlin qui a toujours voulu accréditer l’idée, depuis près de deux ans d’assaut en Ukraine, que le conflit n’affectait pas directement le quotidien et la sécurité des Russes. Cette stratégie a toutefois volé en éclats le 30 décembre, quand une attaque ukrainienne sur Belgorod a fait 25 morts, le bilan civil le plus meurtrier sur le sol russe depuis le début de l’offensive de Moscou chez son voisin le 24 février 2022.

La phrase du jour

Peut-être nous ne réalisons pas que les victimes civiles ne sont pas des "dommages collatéraux". Ce sont des hommes et des femmes avec des noms et prénoms qui perdent la vie. »

Le pape François s’est ému ce lundi de la notion de « dommages collatéraux » quand des civils meurent en Ukraine et à Gaza. « Dans un contexte où le discernement entre objectifs militaires et civils semble ne plus être observé, il n’y a pas de conflit qui ne finisse en quelque sorte par frapper aveuglément la population civile. Les événements en Ukraine et à Gaza en sont la preuve évidente », a-t-il regretté. « Nous ne devons pas oublier que les violations graves du droit international humanitaire sont des crimes de guerre », a ajouté le pape argentin.

Le chiffre du jour

Juillet 2024. Le Conseil européen tremble. Son président, Charles Michel, a annoncé dimanche sa candidature aux élections au Parlement européen, prévues pour se dérouler du 6 au 9 juin. Or, Bruxelles s’agite à l’idée que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, familier des diatribes anti-UE, prenne sa place. C’est le seul dirigeant parmi les 27 à avoir maintenu des liens étroits avec le Kremlin à la suite de l’offensive de la Russie contre l’Ukraine.

La tendance du jour

Au moins quatre personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées en Ukraine dans de nouvelles frappes nocturnes russes, a annoncé lundi Kiev, au moment où la Russie dit vouloir intensifier ses attaques contre son voisin. Les frappes particulièrement meurtrières se multiplient ces dernières semaines des deux côtés de la frontière. Lundi, la police nationale ukrainienne a fait état d’une « attaque russe massive » qui a provoqué la mort de quatre personnes tandis que 38 autres ont été blessées dans plusieurs régions d’Ukraine.

Dans le centre, à Kryvyï Rig, la ville natale du président Volodymyr Zelensky, un tir de missile a causé la mort d’une personne, selon cette même source. Deux personnes ont en outre péri à Khmelnitskiï, une cité de l’ouest, et des missiles ont fait un mort dans la région de Kharkiv (nord-est), ont dit les forces de l’ordre.

Elles ont ajouté que cinq personnes avaient été blessées dans la ville méridionale de Zaporijia, où deux immeubles ont été endommagés. L’armée ukrainienne a affirmé avoir abattu 18 des 51 missiles tirés par les Russes vers des « infrastructures importantes » ou des bâtiments industriels et militaires.