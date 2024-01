Guerre en Ukraine EN DIRECT : Visite en Ukraine de la ministre japonaise des Affaires étrangères…

8h25 : Une frappe russe fait onze morts à Pokrovsk dans l’est de l’Ukraine

Au moins onze personnes ont été tuées, dont cinq enfants, samedi lors d’une frappe russe ayant visé la ville de Pokrovsk et ses alentours, dans l’est de l’Ukraine. « Les Russes ont frappé la région avec des missiles S-300 », a indiqué sur Telegram Vadim Filachkine, gouverneur de la région de Donetsk. Il a diffusé des photographies montrant des secouristes s’affairant autour de débris. Selon lui, la frappe a endommagé six maisons à Pokrovsk et une à Rivné. Selon les services de secours, six personnes, dont deux enfants, pourraient se trouver sous les décombres de deux bâtiments touchés.

« Les Russes ont simplement frappé des immeubles résidentiels ordinaires, des maisons privées », a dénoncé le président Volodymyr Zelensky, assurant qu’aucune frappe russe « ne restera sans conséquence ».

La ville de Pokrovsk, qui comptait 60.000 habitants avant la guerre et qui est située à une cinquantaine de kilomètres du front, avait déjà été touchée par un bombardement meurtrier en août 2023, qui avait fait neuf morts et 82 blessés.