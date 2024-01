Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie a repoussé une nouvelle attaque de drones sur la Crimée…

07h44 : Des missiles nord-coréens lancés pendant les fêtes de fin d’année

Les missiles fournis par Pyongyang ont été lancés par les forces russes vers l’Ukraine le 30 décembre et le 2 janvier, a précisé le responsable américain, John Kirby.

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales – la première pour son invasion de l’Ukraine et la seconde pour ses programmes interdits d’armes nucléaires et de missiles.