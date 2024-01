Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La Russie a prolongé les vacances scolaires dans les écoles de Belgorod, touchée samedi par une frappe ukrainienne meurtrière sans précédent. Il s’agit du plus lourd bilan en Russie depuis le 24 février 2022, date du déclenchement de l’invasion de l’Ukraine : 25 morts et une centaine de blessés. « Je rapporte les décisions qui ont été prises (à l’issue d’une réunion entre responsables) : prolonger les vacances scolaires du 9 au 19 janvier », a déclaré sur Telegram le gouverneur Viatcheslav Gladkov, après de nouvelles frappes. Gladkov n’a pas précisé les raisons de cette décision d’urgence mais sa région semble particulièrement ciblée par les représailles ukrainiennes à la suite des bombardements russes.

Kiev n’a rien dit de ces bombardements en territoire russe mais ils semblent s’inscrire dans le cadre d’une nouvelle tactique : répondre aux frappes sur les villes ukrainiennes par des frappes sur des villes russes. Ainsi, si le Kremlin s’efforce depuis près de deux ans de cacher à la population la réalité de la guerre, la frappe sur Belgorod le 30 décembre a montré que le territoire et les civils russes pouvaient être entraînés dans le conflit.

La phrase du jour

Nous n’avons pas assez (de matériel) pour les repousser, on l’a vu lors de la contre-offensive et, pour les détruire, nous avons besoin de trois fois plus car on dit que si on attaque on a besoin de trois fois plus de soldats. »

Tels sont les mots d’Alexandr Dolgopolov, tennisman ukrainien devenu soldat, qui a accordé un entretien par téléphone à l’AFP. Cette décision de s’engager relevait pour l’ancien quart de finaliste de l’Open d’Australie, tombeur de Rafael Nadal en 2014 à Indian Wells de l’évidence : « C’est mon pays, je pense qu’il faut faire quelque chose. » Celui qui s’est hissé jusqu’au treizième rang mondial et a accumulé plus de 7 millions de dollars (environ 6,5 millions d’euros) de gains durant sa carrière évoque aussi « le courage de son peuple » et la fierté de « combattre du bon côté pour défendre ce qui est à vous », contre « la barbarie de l’ennemi ».

Le chiffre du jour

4. C’est le nombre des principaux passages frontaliers entre la Pologne et l’Ukraine qui sont restés bloqués au trafic des camions après la reprise dans la matinée du blocage du dernier passage par des agriculteurs polonais. Ces derniers affirment souffrir toujours de la chute des prix résultant des importations de céréales ukrainiennes au début de l’année dernière et réclament des subventions et des prêts bon marché. Ils ont indiqué que le blocage allait se poursuivre jusqu’au 3 février.

La tendance du jour

Les récentes frappes massives russes contre des grandes villes ukrainiennes visent, selon les experts, à épuiser la population et la défense antiaérienne de l’Ukraine, qui a une nouvelle fois réclamé plus d’armes à ses alliés occidentaux. Moscou cherche à engager une course contre la montre en espérant que « l’Ukraine sera à court d’intercepteurs avant que la Russie ne soit à court de missiles et de drones », relève ce général australien à la retraite sur X (ex-Twitter).

La Russie est passée en économie de guerre, alors que les Occidentaux peinent à fournir la quantité nécessaire de missiles antiaériens sol-air, beaucoup plus complexes et coûteux à fabriquer que certains drones construits en partie à base de matériel civil. La principale cible des frappes russes est à ce titre « l’industrie de défense » que Kiev tente de renforcer face à l’essoufflement des livraisons d’armes occidentales, analyse le ministère britannique de la Défense. Et pour atteindre ces cibles, « le séquençage et le panachage des projectiles russes ont changé, ils sont devenus plus complexes », explique Stéphane Audrand, consultant français en risques internationaux. Le commandant en chef de l’armée ukrainienne a ainsi décrit sur Telegram la panoplie de projectiles utilisée par les Russes au cours de l’attaque des 1er-2 janvier : drones, missiles de croisière modernes, d’autres plus anciens et missiles balistiques.

L’objectif des frappes russes est également, comme depuis le début de la guerre en février 2022, de miner le moral de la population. « ''Je ne lâcherai pas, je suis prêt à tout, vous allez souffrir sans répit et mourir si vous ne vous pliez pas à mes conditions'' – tel est le message de Vladimir Poutine », analyse Tatiana Kastouéva-Jean, de l’Institut français de relations internationales.