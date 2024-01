Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La Russie et l’Ukraine ont échangé plus de 230 prisonniers de guerre, une première officiellement depuis plusieurs mois. « À l’issue d’un processus de négociation complexe, 248 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev », s’est réjoui le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram. « Plus de 200 de nos soldats et civils sont revenus de captivité », a, de son côté, annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, exactement 230 militaires ukrainiens ont été échangés au cours de ce « 49e échange » entre Kiev et Moscou depuis le début de l’assaut russe en février 2022. C’est « le plus important en termes de nombre de défenseurs [ukrainiens] rapatriés », a affirmé le centre ukrainien de coordination chargé des prisonniers de guerre. Au total depuis le 24 février 2022, « 2.828 défenseurs [ukrainiens] sont rentrés chez eux ! », a encore affirmé Loubinets mercredi. Selon les médias ukrainiens, le précédent échange de prisonniers de guerre remontait à août dernier.

La phrase du jour

On se moque de ce que pense Poutine. »

Tels sont les mots d’Amélie Oudéa-Castéra. Invitée par France 2 à commenter la déclaration faite mi-décembre par le président russe considérant que le Comité international olympique (CIO) risquait « d’enterrer le mouvement olympique » en imposant aux sportifs russes et bélarusses de participer sous bannière neutre aux JO de Paris, la ministre française des Sports a rétorqué : « On se moque de ce qu’il pense. » « Il y a des règles posées par le CIO, c’est le CIO qui a l’autorité pour décider qui participe, qui ne participe pas », a-t-elle taclé.

Le chiffre du jour

2. C’est le nombre de F-16 envoyés par la Norvège au Danemark. Oslo compte ainsi participer à la formation de pilotes ukrainiens sur ces appareils très attendus par Kiev. Les deux F-16 norvégiens seront déployés pour une durée encore indéterminée sur la base aérienne danoise de Skrydstrup où les Ukrainiens sont entraînés dans le cadre d’une coopération multinationale.

La tendance du jour

L’Ukraine compte sur l’Occident pour maintenir son économie en 2024. Le pays a ainsi besoin de 37 milliards de dollars d’aide financière occidentale pour maintenir à flot son économie face à l’invasion russe qui se poursuit depuis bientôt deux ans, a affirmé son Premier ministre Denys Chmygal, lors de la première réunion de son gouvernement de l’année.

En 2023, les autorités ukrainiennes avaient indiqué avoir besoin de 41 milliards de dollars de financement externe de la part de ses alliés et des organisations internationales pour faire tourner son économie. Mais les nouvelles promesses d’aide occidentale à l’Ukraine ont fortement ralenti, sur fond de dissensions politiques en Europe et aux Etats-Unis, tombant à leur plus bas niveau depuis le début de l’invasion russe début 2022, a indiqué début décembre l’institut de recherche allemand Kiel Institute.

« Les perspectives sont incertaines […] puisque le plus grand engagement en attente – de la part de l’Union européenne – n’a pas été approuvé et que l’aide des États-Unis est en baisse », détaille l’institut, qui recense l’aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

Au total, depuis le début de l’invasion russe, les alliés de l’Ukraine et les grandes organisations internationales (Banque mondiale, FMI, etc.) lui ont promis près de 255 milliards d’euros d’aide, dont 182 milliards à court terme (déjà livrée ou prévue d’ici à un an). Ces engagements comprennent 141 milliards d’euros d’aide financière, près de 16 milliards d’aide humanitaire et 98 milliards d’aide militaire.