En Ukraine, il y a eu moins de flocons que de bombes pour les fêtes de fin d’année. Du 29 décembre au 2 janvier, la Russie a lancé près de 300 missiles et 200 drones explosifs Shahed sur le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mardi, les frappes « massives » de Moscou, principalement centrées sur Kharkiv et Kiev, ont tué au moins cinq civils et blessé 119 personnes. Les systèmes de défense antiaérienne Patriot ont intercepté 72 missiles russes, un « record » selon l’armée ukrainienne. Cette avalanche de feu et de sang s’abat sur l’Ukraine alors qu’un autre combat (gagné d’avance, lui) se profile en Russie : le premier tour de la présidentielle russe doit se dérouler du 15 au 17 mars.

La présidentielle « de théâtre » russe

« Cette élection n’est qu’une pièce de théâtre, elle n’aura rien à voir avec un scrutin dans un pays un tant soit peu démocratique », modère immédiatement Cécile Vaissié, professeure des universités en études russes et soviétiques à Rennes-II. Alors qu’il est toujours interdit d’en parler et de la désigner comme telle en Russie, la guerre en Ukraine n’occupe qu’une place minuscule dans le débat public. « La campagne ne s’intéresse pas au conflit. Lors de sa conférence de presse le 14 décembre, Vladimir Poutine n’a consacré que très peu de temps à la guerre en Ukraine. Et lors de ses vœux, il l’a évoquée en une seule phrase, rendant hommage aux "héros qui se battent" et réaffirmant qu’il ne reculerait pas », rappelle Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris).

« De toute façon, il n’y a pas de candidat antiguerre. Seul Alexeï Navalny aurait pu apporter une voix divergente mais il a été envoyé au-delà du cercle polaire [dans une colonie pénitentiaire en Arctique] », souligne l’ancien ambassadeur en Russie. Avec ou sans victoire militaire, et alors que tous les candidats dissidents ont été écartés au préalable, Vladimir Poutine est donc assuré de rempiler pour un cinquième mandat. Toutefois, « il adorerait pouvoir dire à la veille des élections : "ça y est, l’Ukraine fait désormais partie de la Fédération russe." Pas dans l’espoir de convaincre des électeurs mais simplement pour se satisfaire de sa victoire », note la professeure des universités. D’autant plus qu’il a une mentalité « machiste et impérialiste » et qu’il a été « humilié en Ukraine », rappelle-t-elle.

Le désir de vengeance

Alors qu’il promettait de prendre Kiev en trois jours, les gains territoriaux de Moscou sont en effet bien maigres. Et ce nouveau régime de bombardements, une « terreur tout à fait consciente » selon Volodymyr Zelensky, intervient juste après l’attaque la plus meurtrière du territoire russe depuis le début de l’invasion en Ukraine. Samedi, la ville de Belgorod a été bombardée et 25 personnes ont perdu la vie. Face à cette nouvelle humiliation, le président russe a immédiatement promis d'« intensifier » ses bombardements sur l’Ukraine, déjà extrêmement meurtriers. « L’attaque de Belgorod a probablement constitué un choc pour la Russie, c’est un changement d’échelle. Le territoire russe avait déjà subi des attaques mais, jusqu’ici, elles étaient marginales », rappelle Jean de Gliniasty. « Il est certain que Vladimir Poutine n’a pas apprécié de voir son territoire frappé ainsi, renchérit Cécile Vaissié. Il a manifestement eu un coup de sang et c’est l’une des raisons qui expliquent l’intensification des frappes ces derniers jours. »

Le président russe s’échine en effet à « montrer à sa population que cette guerre n’en est pas une, que personne n’en souffre et que ce n’est que du "business as usual" », rappelle Jean de Gliniasty qui glisse : « Difficile de conserver cette image de normalité quand une grande ville est massivement bombardée. » Reste que l’attaque de Belgorod est reprise dans les médias russes pour justifier « le narratif de Moscou, selon lequel la Russie est un pays agressé », note Cécile Vaissié qui rappelle qu’au contraire, la frappe accidentelle de l’armée de l’air russe sur l’un de ses propres villages, Voronej, a été étouffée par le Kremlin. Le désir de vengeance a donc probablement « dû accélérer le calendrier des frappes russes », note Jean de Gliniasty.

« Casser le moral de la population »

Toutefois, les représailles ne sont pas l’unique motivation de Moscou qui, comme l’hiver dernier, s’emploie à pilonner l’Ukraine. « Leur plan d’attaque de l’hiver consiste à bombarder les infrastructures ukrainiennes pour bloquer l’approvisionnement en eau et en électricité, dans l’espoir de créer une lassitude et un mouvement en faveur de la capitulation au sein de la population », décrypte l’ancien ambassadeur en Russie, assurant toutefois que « c’est illusoire ». Si les coupures massives de l’année dernière avaient plongé la population ukrainienne dans le froid et le noir, mardi le courant a été rétabli en quelques heures seulement à Kiev.

Les infrastructures énergétiques semblent avoir été relativement épargnées, à la faveur d’une meilleure protection antiaérienne ou d’un léger changement de stratégie du Kremlin. Moscou a toutefois tenté de « casser le moral de la population ukrainienne » en frappant au moment des fêtes, alors que « la période de Noël s’étend du 24 décembre au 14 janvier, le Nouvel an orthodoxe dans le pays », note Cécile Vaissié. Le calendrier météorologique, militaire et politique a eu un effet boule de neige dévastateur pour l’Ukraine. La population est, heureusement, majoritairement passée entre les flocons. Logique toutefois puisque la Russie, en arrosant le pays de frappes, n’est « pas dans la recherche d’efficacité mais dans une démonstration de puissance et de nuisance ».