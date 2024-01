Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La Russie a effectué de nouvelles frappes « massives » contre l’Ukraine, tuant au moins cinq civils et blessant au moins 119 personnes principalement à Kiev et Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes.

A Kiev, un immeuble du quartier de Solomianskiï a été en partie détruit. Deux personnes sont mortes et 49 autres ont été blessées, a annoncé son maire Vitali Klitschko. Par ailleurs, deux civils ont péri et 16 personnes ont été blessées, dont un enfant, dans une autre frappe russe dans la région de la capitale. La deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, située dans le Nord-Est, non loin de la frontière russe, a de son côté été la cible « d’au moins quatre frappes », dans lesquelles une femme de 91 ans a perdu la vie et 52 personnes ont été blessées, dont six enfants. Brièvement coupée dans la matinée pour plusieurs dizaines de milliers d’Ukrainiens, l’électricité a été « complètement » rétablie à Kiev dans l’après-midi, s’est félicitée sur Telegram l’administration municipale.

Comme à son habitude, l’armée russe a, quant à elle, assuré n’avoir visé que des installations militaires qui ont toutes été « détruites » à l’aide de missiles de longue portée et de drones explosifs. L’armée ukrainienne a affirmé que la Russie avait tiré tôt mardi 99 missiles. Soixante-douze ont été abattus dont dix Kinjal hypersoniques par des systèmes de défense antiaérienne Patriot, « un record ».

La phrase du jour

La Russie porte seule la responsabilité de cette escalade que rien ne saurait justifier et qui affecte en premier lieu les populations civiles. »

Tels sont les mots du ministère français des Affaires étrangères qui a « condamné » ce mardi les nouvelles frappes massives russes. « La Russie poursuit sa stratégie de terreur visant à détruire les infrastructures civiles ukrainiennes afin de saper la résilience du peuple ukrainien en ce deuxième hiver du conflit », poursuit le ministère dans son communiqué.

Le chiffre du jour

1. Au moins une personne a été tuée mardi et cinq autres blessées après des frappes ukrainiennes sur la région russe de Belgorod, selon son gouverneur. L’armée russe avait indiqué plus tôt mardi que la région frontalière de Belgorod avait été visée par 17 missiles ukrainiens et que tous avaient été abattus.

La tendance du jour

La nouvelle série de frappes russes intervient au lendemain de la menace agitée par Vladimir Poutine « d’intensifier » ses bombardements, en représailles d’une attaque sur Belgorod samedi (25 morts), qui elle-même faisait suite à une série de frappes un jour plus tôt (une quarantaine de morts). Dans un communiqué, la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, Denise Brown, a jugé « alarmantes » les frappes russes qui laissent des centaines de milliers d’Ukrainiens « sans électricité [et] sans eau », à un moment où les températures sont négatives en Ukraine.

Or, près de deux ans après le début de son invasion, la Russie semble déterminée à accroître ses attaques, un moyen notamment de forcer Kiev, qui manque de munitions, à utiliser les armes livrées par les Occidentaux.

« L’objectif » de Vladimir Poutine, « c’est d’épuiser les stocks » de l’Ukraine et de la faire « capituler », estime ainsi le général Jérôme Pellistrandi interrogé ce mardi par nos confrères de Franceinfo. « Chaque fois qu’il y a ces campagnes aériennes, la défense réagit », le président russe veut que « les Ukrainiens dépensent un maximum de missiles antiaériens fournis par les Occidentaux », analyse-t-il encore, soulignant que « Moscou a su reconstituer ses stocks depuis l’hiver dernier » et dispose désormais « d’environ 800 missiles hypersoniques […] très difficiles à intercepter ».