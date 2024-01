Guerre en Ukraine EN DIRECT : De puissantes explosions entendues à Kiev, au moins trois morts dans la région…

09h00 : Un mort et quatre blessés à Kharkiv

« Au moins quatre frappes » ont touché mardi matin la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, tuant au moins une personne et blessant plus de vingt autres, a affirmé le chef de l'organisation militaire Oleg Sinegubov. Des immeubles d'habitation de plusieurs étages et des infrastructures civiles ont été endommagés dans le centre de la ville, selon la même source. L'armée russe a mené mardi matin une série d'attaques aériennes en Ukraine, lançant des missiles contre Kiev où de puissantes explosions ont retenti, et frappant la ville de Kharkiv.