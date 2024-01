Les combats s’intensifieront en 2024, a assuré Vladimir Poutine ce lundi, lors de la visite d’un hôpital miliaire. Le dirigeant russe a promis de nouvelles frappes sur des cibles militaires en Ukraine, en représailles au bombardement d’une ampleur sans précédent par l’armée ukrainienne de la ville russe de Belgorod ce week-end. « Nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c’est une certitude », a déclaré Vladimir Poutine.

« Nous frapperons avec des armes de précision les lieux de prise de décisions, les lieux où se rassemblent les soldats et les mercenaires, d’autres centres de ce type, des installations militaires avant tout. Et elles sont très sensibles, ces frappes. C’est ce que nous continuerons de faire », a poursuivi Vladimir Poutine.

Les « Occidentaux » dans le viseur

Qualifiant d'« acte terroriste » le bombardement sur Belgorod, qui a fait 24 morts et plus d’une centaine de blessés samedi, il a accusé les forces ukrainiennes d’avoir frappé en « plein centre de la ville, là où les gens se promènent, avant le réveillon du Nouvel an ».

Vladimir Poutine a pour autant estimé que « l’Ukraine n’est pas un ennemi » en soi et accusé les Occidentaux d’utiliser les autorités de Kiev pour « régler leurs propres problèmes » avec la Russie. « Nous voulons également mettre fin au conflit, et le plus rapidement possible, mais seulement selon nos conditions », a poursuivi Vladimir Poutine. « Nous n’avons aucune envie de nous battre sans fin, mais nous n’allons pas non plus abandonner nos positions », a-t-il dit.

109 blessés, dont 70 à l’hôpital

Le président russe a aussi estimé que les forces de Moscou ont désormais « l’initiative stratégique » sur le front en Ukraine, où elles grignotent du terrain depuis l’échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.

La frappe sur Belgorod faisait suite à une série de bombardements russes sur les villes ukrainiennes vendredi, qui ont fait une quarantaine de morts. Lundi, le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov a annoncé qu’une fillette de quatre ans, qui se trouvait dans un état « très grave », était décédée de ses blessures, faisant passer le bilan de ce bombardement à 25 morts. Selon lui, 109 personnes ont été blessées, dont 70 se trouvent encore à l’hôpital.