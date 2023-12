Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La Russie a lancé très tôt dans la matinée une vaste série de frappes sur plusieurs villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev, avec « un nombre record de missiles », qui ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 30 morts et 160 blessés. « La Russie a utilisé presque tous les types d’armes de son arsenal », a déclaré d’emblée le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X. Selon l’armée de l’air, 158 missiles et drones ont été tirés sur l’Ukraine, dont 114 ont été détruits.

« Il s’agit de l’attaque de missiles la plus massive », à l’exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air Iouri Ignat. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a, lui, estimé que ces frappes démontraient que Vladimir Poutine « ne reculera devant rien », quand la France a condamné « avec la plus grande fermeté » une « stratégie de terreur ». Dénonçant des « frappes lâches », le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a, quant à lui, promis que l’UE « se tiendrait aux côtés de l’Ukraine, aussi longtemps qu’il le faudrait ».

En milieu de journée, Moscou s’est limité à indiquer dans son briefing quotidien que « toutes les cibles avaient été atteintes ». Elle a affirmé avoir visé lors de plus de 50 frappes, dont une « d’envergure » en Ukraine entre le 23 et 29 décembre, des infrastructures militaires, dépôts de munition et lieux de déploiement des soldats ukrainiens.

La phrase du jour

Tout indique qu’un missile russe a pénétré dans l’espace aérien polonais. Nous l’avons repéré au moyen d’un radar. Il a quitté cet espace en direction de l’Ukraine. »

Tels sont les mots du chef de l’état-major polonais Wieslaw Kukula. La Pologne, membre de l’Otan, a affirmé que le missile avait survolé l’espace aérien polonais pendant trois minutes, sur une quarantaine de kilomètres. Maciej Klisz, commandant opérationnel de l’armée polonaise, a précisé avoir « dépêché des forces, des avions pour l’intercepter et l’abattre si nécessaire, mais le temps (de survol) et la façon dont il a manœuvré (…) l’ont rendu impossible. Ce qui a permis au missile de quitter le territoire polonais ».

Le chiffre du jour

9. C’est, en années de prison, la peine a laquelle a été condamnée une alliée de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny. Le tribunal Sovetski de Tomsk (Sibérie) « a infligé neuf ans de prison à Ksenia Fadeïeva », 31 ans et ancienne députée municipale. « Ce qui s’est passé pendant ce procès n’a rien à voir avec la justice », ont affirmé ses avocats sur Telegram. Accusée d’avoir « créé une organisation extrémiste », Ksenia Fadeïeva a dirigé l’équipe d’Alexeï Navalny à Tomsk.

La tendance du jour

La vague de frappes russes de ce vendredi vient clore une année difficile pour l’Ukraine, marquée par l’échec de sa contre-offensive estivale et une reprise d’initiative des forces de Moscou, qui ont revendiqué cette semaine la prise de la ville de Marinka sur le front Est. Elles interviennent aussi dans un contexte d’essoufflement de l’aide occidentale à Kiev, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, menaçant le pays de manquer de munitions et de fonds.

La Russie subirait cependant des pertes « énormes » en hommes et en matériel, si l’on en croit le général Christian Freuding, qui supervise le soutien à Kiev au sein de la Bundeswehr. « Vous savez que, selon les chiffres des services de renseignements occidentaux, 300.000 soldats russes ont été tués ou si grièvement blessés qu’ils ne pourront plus être mobilisés dans le cadre de la guerre », a-t-il déclaré au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Parallèlement, Freuding a toutefois reconnu que la Russie faisait preuve d’une « capacité de résistance » supérieure à ce que les pays occidentaux évaluaient au début de la guerre : « nous n’avons peut-être pas vu, ou nous ne voulions pas voir, qu’ils sont en mesure de continuer à se faire approvisionner par des alliés. »

Dans ce contexte, l’ambassadrice américaine Bridget Brink a estimé ce vendredi que les besoins financiers de l’Ukraine étaient « critiques et urgents », alors que, la veille, Volodymyr Zelensky avait exhorté une nouvelle fois les Etats-Unis à maintenir leur assistance « essentielle ». Rappelons que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a, lui, mis son veto à une nouvelle enveloppe d’aide de l’UE, un problème que les Européens espèrent régler lors d’un sommet début février 2024.