A 10 heures, selon les images qui circulent sur les réseaux sociaux, l’alerte aérienne résonnait encore. Cette dernière a été activée dans l’ensemble de l’Ukraine ce vendredi matin, après une série de frappes russes. Moscou a ciblé Kiev, mais aussi les agglomérations de Kharkiv, de Lviv ou encore d’Odessa. Le bilan des victimes ne cesse d’évoluer depuis 8 heures, l’armée ukrainienne affirmant de son côté avoir détruit 114 cibles aériennes sur 158 lancées par le Kremlin. 20 Minutes revient sur ces attaques aériennes qui, selon l’ONU, illustrent « l’horrible réalité » que vit l’Ukraine.

Que s’est-il passé en Ukraine tôt ce vendredi matin ?

La Russie a lancé une vaste série de frappes sur plusieurs villes à travers l’ensemble de l’Ukraine, ciblant notamment la capitale Kiev. Les bombardements ont également visé au moins cinq autres villes dont Kharkiv (Nord-Est), Lviv (Ouest), Dnipro (Est) et Odessa (Sud), selon les autorités locales. A Kiev, où la « défense antiaérienne fonctionne activement » selon son maire Vitali Klitschko, les journalistes de l’AFP ont entendu aux premières heures de la journée plusieurs fortes explosions et vu une épaisse fumée noire s’élever au-dessus d’un hangar. Trois drones iraniens Shahed y ont été détruits, selon l’armée.

Sur cette photo fournie par les services d'urgence ukrainiens, des pompiers travaillent sur le site d'un bâtiment endommagé après une attaque russe à Kiev, en Ukraine, le vendredi 29 décembre 2023. - Ukrainian Emergency Service via AP

Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a lui précisé que les frappes avaient été menées par des missiles S-300 et X-22. A Lviv, son homologue Andriy Sadovyi a évoqué « deux frappes » dans une attaque menée au total par « dix Shaheds » au niveau de la région. Les autorités ont également rapporté des explosions dans la région de Dnipro. Selon l’armée, des « missiles guidés » ont été tirés par des bombardiers russes Tu95MS. De fait, une alerte aérienne généralisée à l’ensemble du pays a été activée vers 5 heures GMT.

Quel est le bilan de ces attaques d’ampleur ?

Selon un nouveau bilan des autorités locales, ces frappes auraient fait au moins 16 morts. Au moins trois personnes ont été blessées dans une frappe sur Konotop, dans la région de Soumy, où un immeuble d’habitation a notamment été touché, selon l’administration militaire locale.

A Kharkiv, qui a essuyé au moins dix frappes en deux vagues, au moins huit personnes ont été blessées et l’une d’elles est morte, a déclaré à la télévision le maire Igor Terekhov. « Jusqu’à présent, nous avons compté 22 frappes sur divers quartiers de Kharkiv », a-t-il ajouté assurant que ces frappes avaient perturbé l’approvisionnement électrique des transports. Un hôpital du quartier de Kyivskyi a été endommagé, a indiqué la police locale.

A Lviv, une ville plus rarement visée, le gouverneur Maksym Kozytskyi a indiqué « qu’une personne avait été tuée et trois blessées ». A Dnipro, le maire Borys Filatov a fait état de morts et de blessés. Le ministère de la Santé a indiqué qu’une maternité de la ville avait été « gravement endommagée ». A Odessa, un immeuble a pris feu après avoir été touché par les débris d’un drone abattu lors d’une frappe, selon le maire, Gennady Trukhanov. L’incendie a été rapidement maîtrisé.

Selon Vitali Klitschko, sept personnes sont « actuellement hospitalisées dans la capitale » et une station de métro de Kiev, utilisée comme abri antiaérien, a été endommagée. Un hangar de 3.000 m2 était en feu dans le quartier de Podil dans le nord de Kiev et « il y a beaucoup de blessés », selon le chef l’administration militaire de la capitale, Serguiï Popko. Des incendies sévissent encore dans plusieurs autres quartiers après les frappes.

Quelle est l’analyse des experts ?

Les observateurs n’ont pas manqué de souligner que ces attaques surviennent après que la Russie a confirmé, mardi, que l’un de ses navires avait été endommagé dans une attaque de Kiev en Crimée annexée. Le président russe Vladimir Poutine a été informé par son ministre de la Défense Sergueï Choïgou de « dégâts » subis par le grand navire de débarquement Novotcherkassk. L’armée ukrainienne avait assuré, pour sa part, avoir « détruit » à l’aide de missiles de croisière ce navire, qui transportait, selon elle, des drones Shahed.

Quelle est la réaction de Kiev ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole dès 9 heures sur X affirmant, images à l’appui, que la Russie avait lancé environ 110 missiles contre plusieurs villes d’Ukraine. « Aujourd’hui, la Russie a utilisé presque tous les types d’armes de son arsenal », a-t-il encore déclaré. L’armée ukrainienne a affirmé, une heure plus tard, avoir détruit 114 cibles aériennes sur 158 lors des dernières frappes russes

« Nous n’avions pas vu autant de rouge sur nos écrans depuis longtemps », a, pour sa part, observé Iouri Ignat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne. Les forces russes ont d’abord lancé une vague de drones suicide suivie de missiles, a-t-il expliqué. « Il y a des morts aujourd’hui, tués par des missiles russes lancés sur des installations civiles, des bâtiments civils », a dénoncé Andriy Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. « Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d’aide et de moyens pour arrêter cette terreur », a-t-il ajouté sur le réseau social Telegram.

Quelles sont les réactions à l’international ?

Les frappes russes illustrent « l’horrible réalité » que vit l’Ukraine, a d’emblée réagi la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, Denise Brown. « Pour le peuple ukrainien, il s’agit d’un nouvel exemple inacceptable de l’horrible réalité à laquelle il est confronté », a-t-elle indiqué sur le réseau social X, condamnant fermement « une vague haineuse d’attaques sur les zones peuplées de l’Ukraine ».

Pour rappel, ce vendredi, le général Christian Freuding, qui supervise le soutien à Kiev au sein de la Bundeswehr, a estimé au cours d’une interview accrodée au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung que la Russie subissait des pertes « énormes » en hommes et en matériel. Parallèlement, le général a reconnu que la Russie faisait preuve d’une « capacité de résistance » supérieure à ce que les pays occidentaux évaluaient au début de la guerre : « Nous n’avons peut-être pas vu, ou nous ne voulions pas voir, qu’ils sont en mesure de continuer à se faire approvisionner par des alliés. »