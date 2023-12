Guerre en Ukraine EN DIRECT : Au moins 9 morts et des dizaines de blessés après des frappes russes dans la nuit…

07h39 : Les frappes russes montrent que l'Ukraine a besoin de « plus d'aide », selon un conseiller présidentiel

La vague de frappes russes lancée vendredi sur plusieurs villes d'Ukraine montre que le pays a besoin de « plus d'aide » de la communauté internationale, a affirmé Andriy Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien.

« Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur », a écrit Andriy Yermak sur le réseau social Telegram.