Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Une fête pour des participants conviés « presque nus » et organisée par des célébrités russes dans un club moscovite. Voilà ce qui a suscité l’indignation en Russie ce jeudi. Dans un pays où le tour de vis conservateur s’est intensifié depuis le début de l’offensive en Ukraine, le scandale a été déclenché par l’apparition sur les réseaux sociaux de personnalités de l’industrie du spectacle russe en lingerie ou dans des costumes osés, menant à l’arrestation d’un rappeur, à des appels au boycott et à l’ouverture d’une enquête criminelle.

Face à ces réactions, l’organisatrice de l’événement Anastassia Ivleïeva a publié une vidéo d’excuses en larmes : « je voudrais vous demander, à vous les gens, une seconde chance… Si la réponse est non, alors je suis prête pour mon exécution publique. » Plus de 20 personnes ont déposé un recours collectif en justice contre elle, exigeant qu’elle verse un milliard de roubles (environ 10 millions d’euros) à une organisation soutenant l’offensive en Ukraine. Le rappeur Vasio – venu à la soirée avec seulement une chaussette pour cacher sa nudité – a, lui, été condamné à quinze jours de détention pour « propagande homosexuelle » et « hooliganisme », selon l’agence de presse TASS.

La phrase du jour

L’Ukraine et sa population sont une monnaie d’échange, la chair à canon pour le régime de Kiev qui est prêt à sacrifier ses citoyens pour survivre et satisfaire les intérêts de l’Occident. »

Tels sont les mots de Maria Zakharova, mercredi, lors de sa conférence de presse. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie a également assuré que l’Occident continuait « de fermer cyniquement les yeux sur les crimes du régime de Kiev ».

Le chiffre du jour

10. Alors que le conflit se poursuit en Ukraine, Vladimir Poutine veut relancer la natalité en Russie à tout prix. Pour susciter les vocations, l’homme fort du Kremlin a réhabilité le statut de mère héroïne inventé par Staline pour les mères de dix enfants.

La tendance du jour

Les Etats-Unis ont (enfin) débloqué 250 millions de dollars d’aide militaire pour l’Ukraine, leur dernière tranche disponible sans un nouveau vote au Congrès américain. Elle comprend notamment des munitions pour les systèmes de défense aérienne et pour des armes antichars, selon le communiqué du département d’Etat. Reste que les négociations patinent toujours entre parlementaires républicains et démocrates sur la validation de l’enveloppe de 61 milliards réclamée avec insistance par le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les chefs du Sénat ont toutefois déjà acté que le Congrès américain terminerait l’année sans valider de nouveaux fonds – une déconvenue de plus pour le président ukrainien, dans une année marquée par l’espoir déçu d’une grande contre-offensive et la pression accrue de la Russie sur le front.

Depuis le début du conflit, le Kremlin mise sur l’essoufflement de l’aide occidentale, et toute hésitation des alliés de Kiev conforte la Russie dans l’idée que son pari sera gagnant. L’échec du Congrès à voter cette enveloppe ne signe pas pour autant la fin du soutien des Etats-Unis à Kiev. Les parlementaires américains font leur rentrée le 8 janvier, et les chefs républicains et démocrates du Sénat n’ont fait que dire leur intention de valider cette enveloppe, qui comprend un volet militaire, humanitaire et macro-économique.