Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans des frappes russes entre samedi et ce dimanche sur la ville méridionale de Kherson, en Ukraine, bombardée quasi quotidiennement par l’armée de Moscou, a affirmé le gouverneur régional. « La nuit dernière, l’armée russe a bombardé le centre-ville de Kherson », a déploré dans un message sur Telegram le gouverneur régional, Oleksandre Prokoudine.

Selon le responsable, « un obus a touché un immeuble résidentiel », tuant sur place « un homme de 87 ans et sa femme de 81 ans ». Un autre habitant de Kherson, « âgé de 54 ans », a lui « subi un traumatisme crânien dû à (cette) explosion » et « des blessures à la jambe ». Ailleurs dans le centre de Kherson, les secours « ont découvert le corps d’un homme mort, en déblayant les décombres ».

La cible quasi quotidienne de bombardements de l’armée russe

Sur les dernières 24 heures, les frappes russes sur Kherson ont fait au total au moins « quatre morts et neuf blessés, dont un enfant », a déploré Oleksandre Prokoudine sur Telegram. « L’armée russe a touché des zones résidentielles de la région, des installations médicales, un établissement d’enseignement et des infrastructures essentielles à Kherson », a-t-il listé, sans donner plus de détails sur l’étendue des dégâts matériels.

Kherson, située de l’autre côté de la ligne de front naturelle formée par le fleuve Dniepr, est la cible quasi quotidienne de bombardements de l’armée de Moscou depuis sa reprise par les forces de Kiev en novembre 2022 après plusieurs mois d’occupation russe.

Par ailleurs, l’armée de l’air ukrainienne a annoncé ce dimanche matin dans son bulletin quotidien avoir intercepté 14 des 15 drones explosifs lancés par la Russie dans la nuit.