Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Elle ose défier Poutine. Une femme politique russe indépendante, Ekaterina Dountsova, a soumis mercredi son dossier de candidature à l’élection présidentielle de mars 2024. Mais ce n’est qu’une première étape : la candidate doit désormais rassembler au moins 300.000 signatures de soutiens, ce qui ne sera pas une mince affaire. Optimiste, Ekaterina Dountsova, 40 ans, a déclaré qu’il y avait « toujours une chance sur deux ».

« Nous avons un programme plutôt positif, nous ne sommes pas opposés à quelque chose, nous sommes pour la paix et pour des processus démocratiques », a-t-elle indiqué. Cette ancienne journaliste et députée municipale a estimé que « les gens veulent une alternative et retrouver la confiance envers le processus électoral ». Pas dit que les autorités russes la laissent faire campagne en toute tranquillité. D’ailleurs, Ekaterina Dountsova avait été convoquée par le parquet juste après avoir annoncé son intention de se présenter à l’élection.

La phrase du jour

Nous espérons trouver une position commune cette semaine. »

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov, s’est montré confiant ce jeudi quant à l’issue de sa rencontre avec son homologue polonais, tout récemment nommé. Au cœur des discussions, « le déblocage de la frontière », qui pèse sur l’économie de l’Ukraine. « Nous avons présenté des chiffres clés et des données analytiques qui en témoignent : les problèmes évoqués par les protestataires polonais n’existent pas en réalité », a assuré le ministre ukrainien.

Les routiers polonais, qui dénoncent « la concurrence déloyale » de leurs collègues ukrainiens, bloquent depuis début novembre la frontière, créant des files d’attente interminables. L’Ukraine dépend fortement du transport routier avec la Pologne, membre de l’Union européenne (UE), pour ses exportations et ses importations, en particulier depuis l’invasion russe il y a près de deux ans.

Le chiffre du jour

16. C’est le nombre d’années en colonie pénitentiaire à régime strict auxquelles a été condamné jeudi Alexandre Tsepelev, un citoyen ukrainien, par un tribunal de Saint-Pétersbourg. Lui et son « complice » Alexandre Pankratïev, ont été reconnus coupable d’avoir fabriqué dans un appartement de la méphédrone, une drogue de synthèse, de novembre 2021 à début mars 2022.

Le but de l’opération, selon le tribunal, était d’envoyer « les recettes de la production de méphédrone » au groupe Pravy Sektor, un mouvement ultranationaliste ukrainien. Au total, ils ont transféré environ 10.800 dollars en passant par un intermédiaire ukrainien jusqu’au 24 février 2022, date du déclenchement de l’offensive russe, a affirmé la justice russe.

La tendance du jour

Les frappes russes continuent de faire des victimes civiles en Ukraine. Ce jeudi, « les Russes ont bombardé les mines de Toretsk dans la région de Donetsk, tuant trois civils et en blessant cinq autres », a déclaré le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko sur Telegram. Selon lui, le bombardement de l’une des mines de cette cité industrielle du Donbass a fait un mort et deux blessés. Celui d’une autre a provoqué la mort de deux personnes tandis que trois autres ont été blessées.

Plus au Sud, deux femmes sont mortes et un homme a été blessé dans des bombardements russes à Nikopol, ont annoncé les autorités régionales. « L’armée russe a bombardé Nikopol à l’artillerie lourde dans la matinée », a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak. Les frappes ont provoqué la mort de deux femmes, âgées de 46 et 60, et un homme de 86 ans a été blessé, a-t-il ajouté, précisant que sept bâtiments avaient été endommagés. Son message était accompagné de photos, notamment d’une maison aux murs éventrés.