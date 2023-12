Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Conduite antisportive pour Decathlon. Le groupe français d’articles de sport et de loisirs Decathlon a continué à livrer des vêtements au repreneur russe de ses magasins en passant notamment par une « société-écran » à Dubaï, selon une enquête publiée mardi par le média Disclose. Alors que la plupart des groupes occidentaux ont quitté le pays après le début de la guerre en Ukraine, Decathlon a par exemple livré aux magasins russes Desport des vestes de jogging Kalenji, de vestes de ski Wedze ou des pantalons et chaussures Quechua, pour un total d’au moins 12 millions de dollars (environ 11 millions d’euros). Ces produits ont été acheminés en novembre par avion du Bangladesh, où ils sont produits, via Dubaï, où une société-écran rachetait les produits, selon des documents internes et des témoignages recueillis par Disclose.

Quelques semaines après le début de la guerre, Decathlon avait pourtant annoncé qu’il suspendait les activités commerciales de ses magasins et de son site Internet en Russie. Plus d’un an après, à l’été 2023, le distributeur avait finalement reçu l’aval des autorités locales pour revendre 36 magasins à une société russe, ARM. Mais à leur réouverture en novembre, des produits Decathlon étaient disponibles dans ces magasins, selon des images consultées sur les réseaux sociaux russes.

Selon les documents consultés par Disclose, le groupe a commandé en urgence des marchandises à ses fournisseurs asiatiques. Pour éviter que les cargaisons ne soient bloquées à la douane, une filiale de Decathlon domiciliée à Singapour les a achetées et faites transiter par Dubaï. Decathlon « n’opère aucun magasin en Fédération de Russie, n’emploie aucun salarié et ne détient aucune participation dans des entreprises en activité sur ce territoire », a réagi la direction auprès de l’AFP. « Decathlon met également tout en œuvre pour faire cesser la revente, sur le territoire de la Fédération de Russie, de produits achetés en Europe par des tiers. »

La phrase du jour

La situation en Ukraine semble s’être ajoutée à une litanie de souffrances continues, et l’attention du monde semble blasée par les multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. »

On doit ce propose un brin désabusé à Volker Türk, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme. Les preuves assemblées par ses services « continuent de faire état de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, de graves violations du droit international humanitaire et de crimes de guerre, principalement commis par les forces de la Fédération de Russie », a également dénoncé Volker Türk à Genève lors d’un débat ce mardi sur l’invasion de l’Ukraine. « Dans les territoires occupés, nous avons fait état d’actes de torture et de mauvais traitements généralisés contre les détenus, notamment de violences sexuelles, ainsi que d’un grand nombre de disparitions forcées », a-t-il précisé. La guerre, dans toute son horreur.

Le chiffre du jour

14. C’est le nombre de membres d’un réseau d’espionnage au profit de la Russie condamnés ce mardi par un tribunal polonais. Les prévenus avaient été inculpés le mois dernier pour des actes tels que la préparation de déraillements de trains transportant de l’aide à l’Ukraine voisine et la surveillance d’installations militaires et d’infrastructures critiques en Pologne. Le juge a infligé aux condamnés des peines allant d’un mois à six ans de prison.

Les 14 accusés n’étaient pas présents dans la salle d’audience, après avoir tous plaidé coupable. Les membres du réseau sont « russes, ukrainiens et biélorusses », a indiqué à l’AFP la porte-parole du tribunal de Lublin. Parmi les condamnés se trouve Maxim S., joueur de hockey sur glace russe évoluant dans un club polonais de Sosnowiec, dont l’arrestation en juin avait poussé Moscou à exprimer sa « vive protestation » et à exiger des « explications complètes » de la part de la Pologne.

La tendance du jour

La période n’est pas à la fête pour l’Ukraine. Autour de Koupiansk, ville du nord-est du pays libérée à l’été 2023 par les forces de Kiev, « la situation est compliquée », a jugé ce mardi Oleksandre Syrsky, commandant de l’armée de terre ukrainienne. « Nous devons nous battre alors que l’ennemi est en supériorité, tant au niveau de l’armement que des effectifs », a-t-il expliqué sur Telegram, assurant toutefois que ses hommes tenaient bon.

De son côté, le ministère russe de la Défense a dit avoir repoussé huit attaques ukrainiennes autour de Koupiansk. Il a également affirmé que ses soldats accentuaient leur pression autour de la ville de Bakhmout, prise par Moscou au prix d’une bataille sanglante à l’été. Selon l’Institute for the Study of War (ISW), centre de réflexion basé aux Etats-Unis, les forces ukrainiennes sont obligées de rationner les munitions, ce qui les met en difficulté face aux forces russes abreuvées d’obus nord-coréens.