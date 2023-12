Alors, on vous l’accorde, le thème n’est pas forcément celui qui prête le plus à se détendre. Seulement, voilà, quand Vladimir Poutine, le 14 décembre, se lance dans quatre heures de questions-réponses avec la presse et ses concitoyens, cela donne forcément moult banderilles adressées à son ennemi juré Volodymyr Zelensky. Un président ukrainien qui, pendant ce temps, à Washington ou à Oslo, a tapé du poing sur la table. Il demandait à Washington ou à Bruxelles une rallonge afin de pouvoir mener à bien cette contre-offensive tant attendue. En vain. Alors là aussi, les phrases chocs n’ont pas tardé, histoire de remotiver un peu les alliés.

Entre la « clique de détraqués » et les « va-t-en-guerre de Washington », tentez de trouver qui se cache derrière ces saillies remarquables. Histoire de briller dans les diners.