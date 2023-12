Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’aide américaine sur le point d’expirer…

09h11 : Decathlon a continué à livrer des vêtements au repreneur de ses magasins

L’argent n’a pas d’odeur. Decathlon a continué à livrer des vêtements au repreneur russe de ses magasins en passant notamment par une « société-écran » à Dubaï, selon une enquête publiée mardi par le média Disclose. Alors que la plupart des groupes occidentaux ont quitté le pays après le début de la guerre en Ukraine, Decathlon a par exemple livré aux magasins russes Desport des vestes de jogging Kalenji, de vestes de ski Wedze ou des pantalons et chaussures Quechua, pour un total d’au moins 12 millions de dollars (environ 11 millions d’euros).

Ces produits ont été acheminés en novembre par avion du Bangladesh, où ils sont produits, via Dubaï, où une société-écran rachetait les produits, selon des documents internes et des témoignages recueillis par Disclose. Quelques semaines après le début de la guerre, Decathlon avait pourtant annoncé qu’il suspendait les activités commerciales de ses magasins et de son site internet en Russie. La direction de Decathlon, qui n’a pas souhaité s’exprimer lundi soir, a affirmé à Disclose mettre « tout en œuvre pour faire cesser la revente, sur le territoire de la Fédération de Russie, de [ses] produits ».