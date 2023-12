Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Il a parlé un peu plus de quatre heures. Quatre heures qui lui ont permis de dire tout le mal qu’il pensait de l’Ukraine, de l’Occident ou de l’avortement et de mettre en scène sa toute-puissance face à un Occident qu’il considère comme faible. C’est un Vladimir Poutine ragaillardi par les difficultés de l’Ukraine qui a affiché jeudi sa confiance en la « victoire » répondant aux questions de la presse et de citoyens, un exercice traditionnel auquel il avait renoncé l’année dernière.

Selon la télévision russe, plus de 2,8 millions de questions ont été envoyées pour l’émission et ce marathon de questions-réponses a également été l’occasion pour Poutine de faire campagne, une semaine après avoir fait part de son ambition de rester au Kremlin, au moins jusqu’en 2030, l’année de ses 78 ans.

Interrogé sur les attaques menées par l’armée russe depuis la fin de la contre-offensive estivale avortée des Ukrainiens, le chef du Kremlin a affiché sa satisfaction. « La victoire sera à nous », a-t-il clamé. Vladimir Poutine a également signifié que ses objectifs étaient inchangés en Ukraine après deux ans de conflit : chasser le pouvoir actuel, qu’il qualifie de nazi, et détruire les capacités militaires de son voisin pro-occidental. « Je vous rappelle ce dont nous avons parlé : la dénazification et la démilitarisation de l’Ukraine, son statut de neutralité », a-t-il déclaré, ajoutant que la solution « sera négociée ou obtenue par la force ».

La phrase du jour

Nous nous tenons prêts à poursuivre nos interactions avec la France (…) Si la France est intéressée nous répondrons (…) Si le président français ne veut pas nous parler, chez nous on dit ''si c’est non, c’est non''. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine qui a répondu à une question de l’envoyé spécial de TF1-LCI. Jérôme Garro a pu interroger le président russe, lui demandant quelles seraient les conditions qui rendraient à nouveau possible les discussions avec Emmanuel Macron.

Le chiffre du jour

617.000. Vladimir Poutine a pour la première fois révélé combien de soldats russes étaient en Ukraine : 617.000, parmi lesquels 244.000 mobilisés. Une force considérable occupant quelque 17-18 % du territoire ukrainien. Le président russe n’a en revanche pas révélé les pertes de son armée, les Etats-Unis les évaluant à 315.000 militaires blessés ou morts.

La tendance du jour

Poutine parle, Zelensky aussi. Sur le plan diplomatique, Vladimir Poutine peut se satisfaire de voir les soutiens occidentaux de l’Ukraine se quereller sur la poursuite de leur aide militaire et sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’UE. « N’offrez pas une victoire » à Vladimir Poutine, a, à cet égard, lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux 27 Etats membres, soulignant que l’heure n’est pas à « l’hésitation et aux demi-mesures ». Un Zelensky qui s’est ensuite réjoui de l’accord de l’UE, ce jeudi soir, pour ouvrir officiellement des négociations d’adhésion. Il avait effectué quelques heures plus tôt une visite surprise en Allemagne, dans le cadre de sa tournée des alliés. Ce déplacement intervient au lendemain d’un voyage express du président ukrainien à Oslo, où il a rencontré les dirigeants de cinq pays nordiques, qui comptent parmi les principaux donateurs de l’Ukraine.

La contre-offensive militaire lancée en juin par l’armée ukrainienne n’ayant pas apporté les résultats espérés, Zelensky cherche à remobiliser ses gars sûrs. « Je vous demande une chose, ne trahissez pas les citoyens et leur foi dans l’Europe », a-t-il déclaré lors d’un discours en visio devant les chefs d’Etat et de gouvernements européens présents au conseil européen des 27 à Bruxelles. Pendant ce temps, tout sourire, Vladimir Poutine affirmait cependant, depuis Moscou, que l’armée russe « améliorait » ses positions sur quasiment toute la ligne de front en Ukraine, où elle grignote du terrain depuis plusieurs semaines.

Reste alors à citer Jens Stoltenberg. Ce jeudi, le secrétaire-général de l’Otan a averti qu’en cas de victoire de la Russie en Ukraine, il y avait un « risque réel » que le président russe ne « s’arrête pas là », insistant sur la nécessité de poursuivre l’aide militaire à Kiev.