07h22 : En Pologne, Donald Tusk appelle au soutien à l’Ukraine

Le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé mardi l'Occident à maintenir son soutien à l'Ukraine et livré un plaidoyer pro-européen lors de son discours de politique générale, à l'issue duquel son gouvernement a obtenu la confiance du Parlement.

Il a également promis de résoudre le conflit à la frontière avec l'Ukraine, bloquée depuis un mois par les routiers polonais qui dénoncent « la concurrence déloyale » de leur collègues ukrainiens. Le blocage a provoqué une crise grave dans les relations entre les deux pays. « Nous avons déjà trouvé les solutions pour répondre le plus vite possible aux besoins des transporteurs polonais et débloquer la frontière », a-t-il déclaré.