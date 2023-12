Guerre en Ukraine EN DIRECT : A Washington, Volodymyr Zelensky fustige « Poutine et sa clique de détraqués »…

08h39 : Tic tac pour les fonds supplémentaires

Le Congrès n'a en théorie que jusqu'à vendredi -- quand commencent les vacances parlementaires - pour parvenir à un accord sur des fonds supplémentaires pour l'Ukraine. La Maison Blanche a déjà prévenu qu'elle serait « à court d'argent » d'ici la fin de l'année si rien n'était fait. Les responsables ukrainiens martèlent qu'il leur faut davantage d'armement pour éviter que les frappes russes ne plongent des millions de personnes dans le noir cet hiver, comme l'an dernier.

Le risque d'un effet de contagion n'est pas non plus à exclure, au moment où l'Union européenne discute elle aussi de la poursuite de son aide militaire et financière à Kiev.