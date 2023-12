08h47 : La nouvelle vie de Dan The Stranger, comédien russe exilé en Allemagne

Dans la salle de spectacle de Munich, les rires fusent même si la réalité décrite par Dan The Stranger est sombre : un passé en Russie marqué par la dépression, un père alcoolique, des brimades de la police.

À 35 ans, ce comédien russe, qui se définit comme « antiguerre », a quitté son pays au début de l’offensive contre l’Ukraine, en février 2022, avec son épouse et leurs trois chiens et tente de se créer une nouvelle vie en Allemagne, ainsi qu’une nouvelle carrière.

Pour cela, il ne se raconte plus au public dans sa langue maternelle, mais dans un anglais quasi parfait. « Je parle surtout de mes traumatismes », explique Dan The Stranger, qui préfère ne pas donner son véritable nom. « Et quand on vient de Russie, on a suffisamment de traumatismes pour alimenter toute une carrière » de comédien, ironise-t-il.