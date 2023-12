Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev revendique un assassinat près de Moscou…

08h29 : Le drone, bête de guerre toujours plus redoutable avec l’innovation technologique

Casque de réalité virtuelle sur le visage, le soldat ukrainien Igor pilote son drone. A côté de lui, deux mâts surmontés de répéteurs augmentent la portée de son engin, et donc la menace sur la ligne de front. « Si l’on compare au début [de la guerre], nous avons beaucoup progressé », déclare Igor, un volontaire de 24 ans, lors du test réalisé dans un champ près de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine.

« L’efficacité des drones FPV (First person view en anglais, pilotage en immersion) est devenue bien meilleure, le vol aussi, nous pouvons voler à une plus grande distance, et mieux utiliser les munitions transportées », ajoute le soldat. Son appareil à quatre hélices est doté d’une caméra frontale, dont le pilote voit les images en direct comme s’il était à bord. Sur le front, ce type d’engins peut soit larguer des grenades et servir à nouveau, ou bien exploser avec sa charge sur sa cible. Les réseaux sociaux abondent de vidéos de telles frappes, donnant au spectateur cette impression d’être lui-même sur les lieux.

Autre usage, le renseignement. Le drone repère les mouvements de l’ennemi qui deviendra une cible pour un autre engin explosif, l’artillerie ou les chars. Ou bien il sert à coordonner des attaques de l’infanterie. En près de deux ans de guerre depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les drones de tous types se sont imposés sur le champ de bataille, déclenchant une course à l’armement, les deux camps les redoutant autant qu’ils les utilisent.