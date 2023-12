Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie accusée d’avoir exécuté des soldats qui voulaient se rendre…

11h58 : Les fortes pertes russes « tempèrent » leurs attaques

La ville ukrainienne d’Avdiïvka, sous le feu continu de l’armée de Moscou, a connu moins d’attaques terrestres au cours des dernières 24 heures en raison de « fortes pertes » humaines russes et d’une météo difficile, a assuré, dimanche, son maire, Vitaly Barabach.

Depuis près de deux mois, les Russes cherchent à s’emparer d’Avdiïvka, cité industrielle près de Donetsk, devenue l’un des points les plus scrutés du front. Les soldats russes se trouvent à l’est, au nord et au sud de la ville, désormais largement en ruines, presque encerclée mais encore desservie par une route asphaltée.

Vitaly Barabach a assuré que l’armée de Moscou « s’essoufflait » et qu’il y avait « de moins en moins de personnes prêtes à partir volontairement à l’assaut ». Le responsable a toutefois affirmé que ces forces attaquaient « presque jour et nuit » l’immense cokerie autour de laquelle la ville a été bâtie et que l’armée russe juge stratégique. « De très violents combats » ont lieu dans la zone industrielle, a-t-il ajouté.