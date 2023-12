Guerre en Ukraine EN DIRECT : L'armée russe avance « dans toutes les directions » du pays…

11h04 : La Russie engage de nouvelles poursuites contre l’opposant emprisonné Navalny

Le charismatique militant anticorruption, critique numéro 1 du Kremlin, avait échappé de peu à la mort lorsqu’il avait été empoisonné en août 2020, passant plusieurs mois de convalescence en Allemagne. Arrêté en janvier 2021 à son retour, Alexeï Navalny, 47 ans, a depuis été condamné à de lourdes peines, dont la dernière, en août, à 19 ans de prison pour « extrémisme ».

Les autorités l’accusent désormais de « vandalisme », ce qui pourrait ajouter trois années de détention à sa peine, a-t-il affirmé, citant une lettre du Comité d’enquête russe qu’il a reçue en prison. « Ils lancent une nouvelle procédure pénale contre moi tous les trois mois », a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux.

« Jamais un détenu, placé à l’isolement depuis plus d’un an, n’avait eu une vie sociale et politique si riche », a ironisé l’opposant. Il communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats puis diffusés sur Internet, notamment pour dénoncer l’offensive en Ukraine et appeler les Russes à continuer de « résister » au Kremlin.