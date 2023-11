L’Union européenne a annoncé mardi une aide supplémentaire de près de 200 millions d’euros pour la formation de militaires ukrainiens, portant le budget total de cette mission à 255 millions d’euros.

Ce sont désormais quelque 34.000 soldats ukrainiens qui ont pu bénéficier de cette mission de formation, s’est félicité le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue d’une rencontre à Bruxelles avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Au total, l’UE a déjà consacré 27 milliards d’euros au soutien militaire à l’Ukraine mais il faut « faire plus et plus vite », a insisté Josep Borrell.

Certains pays européens réticents à donner plus

L’Union européenne éprouve en revanche davantage de difficultés à débloquer de nouveaux financements pour aider l’Ukraine en guerre. Une enveloppe de 20 milliards d’euros sur quatre ans proposée par Josep Borrell est bloquée par les réticences de certains pays européens à débourser davantage, tout comme une autre de 50 milliards d’euros envisagée pour consolider le soutien européen à l’Ukraine.

« Nous devons tous continuer à travailler dur pour mobiliser les capacités européennes visant à s’opposer aux tentatives de la Russie de détruire l’Ukraine, de détruire l’Europe », a de son côté déclaré Dmytro Kuleba.