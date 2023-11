Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les intempéries tuent dix personnes dans le pays...

07h44 : La « méga-tempête » entraîne la mort de huit personnes en Russie, en Ukraine occupée et en Moldavie

Violentes rafales de vent et vagues géantes : des intempéries qualifiées de « méga-tempête » ont fait huit morts en Russie, en Crimée annexée, dans d’autres régions occupées de l’Ukraine et en Moldavie, selon les autorités et des médias lundi. Baptisées « tempête du siècle » et « méga-tempête » par les médias russes, ces intempéries, en cours depuis dimanche, ont affecté le plus durement la Crimée, une péninsule ukrainienne annexée en 2014, le sud-ouest de la Russie et les régions partiellement occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson en Ukraine, selon le ministère russe de l’Énergie.

Le corps d’un homme a été retrouvé à Sotchi, une station balnéaire russe très prisée, d’après les autorités régionales, qui ont recommandé à la population de ne pas s’approcher de l’eau. En Crimée, un autre homme qui était allé « regarder les vagues » a péri, a raconté un conseiller du gouverneur de Crimée, Oleg Krioutchkov, à la télévision publique.

Une personne a en outre été tuée à bord d’un bateau dans le détroit de Kertch, entre la Crimée et la Russie, et un corps a été découvert à Novorossiïsk, dans la région de Krasnodar, selon les agences de presse russes. La mort de quatre personnes a par ailleurs été annoncée par les autorités citées par les médias en Moldavie.