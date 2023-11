Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Rafales de vent violentes et vagues géantes… Des intempéries qualifiées de « méga-tempête » ont fait quatre morts et balayé la Crimée annexée, les régions occupées de l’Ukraine et le sud-ouest de la Russie. Le corps d’un homme a été retrouvé à Sotchi, station balnéaire très prisée, d’après les autorités régionales. En Crimée, un autre homme qui était allé « regarder les vagues » a péri, a indiqué un conseiller du gouverneur de Crimée, Oleg Krioutchkov, à la télévision publique. Une personne a également été tuée à bord d’un bateau dans le détroit de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie et un corps a été retrouvé à Novorossiïsk, dans la région de Krasnodar, selon les agences russes.

A 7 heures lundi, « environ 1,9 million de personnes » étaient sans électricité dans ces régions « en raison des conditions météorologiques défavorables », a précisé le ministère russe de l’Energie dans un communiqué. Rien qu’en Crimée, cette tempête a laissé sans électricité 400.000 personnes, selon la société énergétique Krymenergo, citée par les agences de presse russes. La mer Noire a débordé sur des autoroutes, la télévision russe diffusant des images de vagues déferlant sur des voitures qui tentent de rouler au milieu de l’eau. A Sébastopol, plus de 500 animaux marins ont été tués dans l’inondation de l’Aquarium local provoquée par la tempête, a écrit sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvojaïev. L’Ukraine voisine est également confrontée à des intempéries, une tempête de neige ayant laissé plus de 2.000 localités sans électricité et bloqué les autoroutes.

La phrase du jour

Les Ukrainiens ont été en mesure d’infliger de lourdes pertes aux envahisseurs russes, tant en termes de soldats que de capacités de combat. »

Le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg s’est montré optimiste ce lundi lors d’une conférence de presse alors même que la contre-offensive ukrainienne du printemps-été n’a abouti sur aucune percée significative. Mais, pour le patron de l’Otan, « bien que la ligne de front n’ait pas bougé », les forces ukrainiennes ont continué à se montrer très efficaces sur le champ de bataille. « Nous devons faire la différence entre le fait que la ligne de front ne bouge pas de façon significative et le fait que des combats très, très intenses ont lieu », a-t-il expliqué. L’Ukraine continue à se battre « courageusement » et « nous continuons à la soutenir », a-t-il ajouté.

Le chiffre du jour

2.694. C’est en kilogrammes le poids « d’objets de valeur culturelle connus sous le nom d'"or de Scythes" » qui sont arrivés à Kiev ce lundi, a indiqué sur Telegram le service des douanes ukrainien. Cette précieuse collection de trésors archéologiques avait été prêtée par la Crimée à un musée d’Amsterdam peu avant l’annexion par la Russie de cette péninsule en 2014. « Après près de dix ans de procédures judiciaires, des objets provenant de quatre musées de Crimée et présentés lors de l’exposition Crimée : or et secrets de la mer Noire à Amsterdam ont été restitués à l’Ukraine », a confirmé le musée national de l’histoire de l’Ukraine dans un communiqué.

La tendance du jour

La Russie s’attaque à Meta ! Un tribunal russe a carrément inculpé par contumace lundi Andy Stone, le porte-parole du géant américain des réseaux sociaux, et ordonné son placement en détention en l’accusant de « promouvoir des activités terroristes ». La Russie avait désigné officiellement en octobre 2022 Meta, maison-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, comme organisation « terroriste et extrémiste », ouvrant la possibilité de poursuites judiciaires lourdes contre ses utilisateurs dans le pays.

Facebook et Instagram sont aussi bloqués en Russie depuis le début de l’offensive en Ukraine et sont inaccessibles sans réseau virtuel privé (VPN), comme Twitter et de très nombreux sites de médias critiques du pouvoir. Avant son interdiction, des millions de Russes utilisaient les applications de Meta, en particulier Instagram, un réseau qui reste très apprécié des jeunes dans le pays malgré son blocage. En avril 2022, la Russie avait placé le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, sur sa liste noire des personnes interdites d’entrée sur son territoire.