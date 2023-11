Guerre en Ukraine EN DIRECT : Près de 400 localités privées d’électricité à cause de la météo…

07h48 : Menacée par les assauts russes, Avdiïvka se vide

Sur l’étroite bande d’asphalte à peine visible dans la fin de nuit, le soldat ukrainien fonce tous feux éteints au volant de son gros 4x4 blindé américain Humvee. « Taxist » – son indicatif militaire – file sous une pluie fine sur la dernière route qui mène à Avdiïvka, dans l’est de l’Ukraine. Les militaires ukrainiens qui l’empruntent y roulent surtout à l’aube, sans lumière et à pleine vitesse, pour éviter d’être visés par l’artillerie ou les drones des forces russes toutes proches.

Soudain, surgit en face l’ombre d’un véhicule militaire ukrainien. « Taxist » donne un grand coup de volant, évite de peu la collision. « Merde, c’était juste ! Il aurait pu faire un appel de phares, je ne vois rien à cette heure-là », lâche le conducteur, la cinquantaine, ancien chauffeur de taxi, et volontaire dans le bataillon d’assaut Skala. Vers 6h30, le Humvee arrive dans le quartier Khimik du centre-ville d’Avdiïvka, aux barres d’immeubles détruites.

Seuls signes de vie : des oiseaux piaillent et des chiens aboient. Des explosions, lointaines ou proches, résonnent constamment. Depuis plus d’un mois, la cité fait face aux attaques incessantes des forces russes qui cherchent à l’encercler et à s’en emparer. Environ 1.350 personnes y résident encore, contre 30.000 avant la guerre. Les troupes russes tiennent l’est, une partie nord et le sud de la localité, toute proche de Donetsk, la capitale régionale occupée par la Russie depuis 2014. Les Ukrainiens défendent encore une zone d’environ huit kilomètres de large, au nord-ouest de la ville.