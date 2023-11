Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’opérateur Ukrenergo a fait état d’une situation « difficile » sur le réseau électrique ukrainien, endommagé l’année dernière par une campagne de bombardements russes. « Aujourd’hui, la consommation d’électricité continue d’augmenter et le système énergétique est déficitaire », a relevé Ukrenergo sur Telegram, indiquant avoir dû recourir mercredi à une « assistance d’urgence » de la part de trois pays voisins : la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne.

« La situation reste difficile » jeudi avec toujours un déficit en électricité, a poursuivi Ukrenergo, précisant que des « réparations sont en cours dans plusieurs blocs de centrales thermiques ». Ce déficit est dû au fait que la « consommation a augmenté en raison du temps froid, ce qui a provoqué une charge supplémentaire sur les centrales électriques », a précisé l’opérateur national ukrainien.

La phrase du jour

C’est une falsification hystérique déclenchée par les services spéciaux ukrainiens et leurs manipulateurs occidentaux. »

Tels sont les mots de Sergueï Mironov, chef d’un parti pro-Kremlin, qui a nié avoir adopté une petite fille ukrainienne de 2 ans transférée en Russie, après des informations de presse en ce sens, accusant Kiev et les Occidentaux d’être derrière cette « attaque informationnelle ».

Le chiffre du jour

50. C’est le nombre de fonctionnaires déployés « dès la semaine prochaine » à la frontière finlandaise avec la Russie par l’agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex. Pour rappel, la Finlande, qui fait face à une augmentation des entrées illégales sur son territoire via sa frontière orientale, a décidé mercredi de fermer tout ses postes-frontières sauf un, avec son voisin russe.

La tendance du jour

Après l’échec des assauts de blindés, l’armée russe envoie désormais ses hommes « par vagues » pour tenter d’encercler Avdiïvka, avec des pertes massives. « Tous les champs sont simplement jonchés de cadavres. Ils (les Russes) tentent d’épuiser nos lignes par des vagues constantes d’attaques » de combattants à pied, a assuré Oleksandre, adjoint d’un bataillon ukrainien de la 47e brigade mécanisée.

Début octobre, les forces de Moscou ont lancé une offensive d’ampleur visant à encercler puis conquérir Avdiïvka. Selon un responsable occidental interrogé récemment par l’AFP, l’armée russe a perdu plus de 200 véhicules blindés dans ces attaques. Et l’état-major ukrainien a indiqué ce jeudi matin qu’en 24 heures, les défenseurs de « l’axe d’Avdiïvka » avaient repoussé « trente attaques ». « Notre artillerie frappe, un peu plus près ce sont des mortiers, encore plus près d’autres types d’armes », comme les petits drones explosifs ou lanceurs de grenades, ou encore les véhicules de combat d’infanterie américains Bradley, très mobiles et dotés d’un canon de 25 mm, ajoute-t-il.

« Certains meurent, d’autres continuent d’avancer. C’est comme dans les films de zombies », poursuit le jeune homme selon lequel cela ressemble « beaucoup à Bakhmout ». Rappelons que Bakhmout, située à 50 km plus au Nord, a été prise par les Russes en mai après des mois de combats sanglants. Evguéni Prigojine, le défunt chef du groupe paramilitaire Wagner qui était en charge de l’offensive, avait qualifié la ville de « hachoir à viande ». A Avdiïvka c’est donc rebelote, selon des soldats ukrainiens. Les Russes « voient de nombreux cadavres (de camarades), mais n’abandonnent pas », selon Oleksandre.