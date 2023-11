Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Des dirigeants européens étaient à Kiev mardi, date du 10e anniversaire de la révolution pro-occidentale du Maïdan, pour rassurer l’Ukraine sur leur soutien face à la Russie, après bientôt deux ans de guerre et une contre-offensive ukrainienne décevante. Après la venue lundi du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, c’était au tour du ministre allemand de la Défense Boris Pistorius et au président du Conseil européen Charles Michel de venir assurer Kiev de la pérennité de leur assistance.

Signe de ce soutien, Boris Pistorius a annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine d’un montant de 1,3 milliard d’euros, qui s’ajoute à une enveloppe de 100 millions de dollars promis par Washington la veille. Selon le ministre allemand, l’aide de Berlin inclut quatre nouveaux systèmes de défense antiaérienne Iris-T SLM et des munitions d’artillerie, dont l’Ukraine a cruellement besoin.

La phrase du jour

En décembre, nous nous attendons à un résultat, une décision politique pour entamer les négociations. »

Tels sont les mots de Volodymyr Zelensky qui a affirmé, ce mardi à Kiev, vouloir un « résultat » lors du sommet européen de décembre, qui doit juger si l’Ukraine est prête ou non à ouvrir des négociations d’adhésion avec l’UE. Le président ukrainien a également indiqué à ce sujet avoir demandé aux 27 de se montrer « concrets et précis » et de mesurer tout le chemin déjà parcouru par son pays sur la voie de l’accession à l’UE.

Le chiffre du jour

4. C’est le nombre de missiles guidés lancés par les forces russes ce mardi, selon l’armée ukrainienne. « L’hôpital central de la ville de Selydove dans la région de Donetsk, le bâtiment de la mine de Kotlyarevska et d’autres infrastructures civiles ont été détruits et endommagés » dans cette attaque, a déclaré ce mardi l’armée de l’air ukrainienne dans un communiqué, ajoutant que deux personnes sont mortes et huit autres blessées. Au-delà de ces quatre missiles guidés, un missile de croisière et onze drones d’attaque ont également été lancés. L’armée ukrainienne a précisé avoir détruit ce missile de croisière et dix drones.

La tendance du jour

Kiev a affirmé avoir repoussé l’armée russe « de trois à huit kilomètres » en profondeur du côté gauche du fleuve Dniepr, devenu une ligne de front dans le sud de l’Ukraine, sans préciser si ses troupes contrôlaient entièrement cette zone de la région de Kherson. Si cette avancée se confirmait, ce serait la plus grosse poussée de l’armée ukrainienne face aux Russes depuis la reprise du village du Robotyné dans la région de Zaporijjia en août.

Reste que d’après l’expert militaire pro-Kremlin Alexandre Khramchikhin, le terrain reconquis par les Ukrainiens est « microscopique » et ne leur permettra pas de déployer du matériel militaire. « Sans équipement, pas d’offensive, uniquement des pertes », résume-t-il. L’expert militaire français Michel Goya estime, lui, que l’opération ukrainienne est « assez limitée, assez symbolique » mais qu’elle « permet de maintenir la pression sur les Russes, qui sont obligés de faire basculer une partie de leurs réserves sur le Dniepr, au détriment d’autres secteurs du front ».

De son côté, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a assuré ce mardi que son armée repoussait « toutes les opérations de débarquement ukrainiennes » sur la rive occupée du fleuve Dniepr. « Toutes les tentatives ont échoué », a affirmé le ministre qui, dans la foulée, a été contredit par des blogueurs russes spécialisés pro-Kremlin bien informés. Le compte Telegram Rybar écrivait ainsi mardi à ses 1,2 million d’abonnés que les forces ukrainiennes, sur la rive gauche du Dniepr, avaient pris un massif forestier supplémentaire près de Krynky, leur principale tête de pont, et parvenaient toujours à se faire ravitailler. Il fait aussi état d’opérations plus à l’ouest, près de Gola Prystan.