Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

C’est une visite surprise remarquée. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé à Kiev pour rassurer l’Ukraine sur la pérennité du soutien américain face à l’invasion russe. Les Etats-Unis ont apporté une aide se comptant en dizaines de milliards de dollars depuis le début de cette guerre en février 2022, et se sont engagés à plusieurs reprises à soutenir Kiev aussi longtemps que nécessaire, mais cette promesse est minée par l’opposition croissante de certains élus républicains.

« Le message que je vous apporte aujourd’hui, Monsieur le président, est que les Etats-Unis sont avec vous et resteront avec vous pour longtemps », a déclaré Lloyd Austin lors d’une rencontre avec le chef de l’Etat ukrainien. « Avec nos alliés et partenaires, nous continuerons à soutenir les besoins urgents de l’Ukraine sur le champ de bataille et ses exigences de défense à long terme », a ajouté sur X le responsable. Volodymyr Zelensky a qualifié la visite du chef du Pentagone « de signal très important ». « Nous comptons sur votre soutien », a-t-il dit.

La phrase du jour

Nous sommes inquiets de la rhétorique sécessionniste, qui cherche la division, et de l’ingérence étrangère malveillante »

La « rhétorique sécessionniste » et l’ingérence « malveillante » de la Russie en Bosnie inquiètent l’Otan. Divisée depuis la fin de guerre intercommunautaire (1992-1995) selon les lignes de fracture ethniques, la Bosnie est composée de deux entités, une serbe et une croato-musulmane, reliées par un faible gouvernement central. Le chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, qui soigne ses relations avec le président russe Vladimir Poutine, évoque régulièrement l’éventualité d’une sécession de l’entité serbe, la Republika Srpska (RS).

Selon le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, la situation actuelle risque de mettre en péril « la stabilité » dans le pays et d’entraver les réformes en cours. « Les alliés soutiennent fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine », a-t-il affirmé. « Votre sécurité est importante pour la région des Balkans occidentaux et pour l’Europe ».

Le chiffre du jour

3. C’est le nombre de civils tués en une journée par l’offensive russe. Chaque jour continue d’apporter sa litanie de morts et de blessés.

A Kherson, grande ville du Sud pilonnée quasi quotidiennement par l’armée russe, le bombardement d’un parking a fait deux morts et deux blessés dans la matinée, selon l’administration régionale. A Nikopol (Sud-Est), une femme de 83 ans a été tuée et un homme de 53 ans a été blessé par des tirs d’artillerie, selon les autorités.

La tendance du jour

La Russie est repassée à l’offensive dans l’Est en octobre, et Kiev affirme que Moscou compte également reprendre sa campagne hivernale de bombardements pour plonger des millions d’Ukrainiens dans le froid et le noir.

Près de Kherson, un des axes importants de la contre-offensive ukrainienne où les troupes de Kiev ont réussi à prendre pied sur la rive gauche du fleuve Dniepr, occupée par les Russes, les forces ukrainiennes « continuent de tenir », a indiqué dans la matinée l’état-major ukrainien.

Dans l’Est, c’est l’armée russe qui poursuit « ses tentatives d’encercler Avdiïvka », cité industrielle dans la région de Donetsk visée ces dernières semaines par d’intenses attaques, selon la même source.