10h02 : The « Moscow Times », un « agent de l’étranger » selon Moscou

Les autorités russes ont imposé le statut d'« agent de l’étranger » à une publication anglophone, The Moscow Times, ainsi qu’à d’autres membres de la société civile. The Moscow Times, une publication ayant un site en anglais et en russe, a fait son apparition dans la liste actualisée tous les vendredis par le ministère de la Justice.

Le ministère russe a accusé The Moscow Times « d’avoir diffusé des informations inexactes sur les décisions prises et les politiques menées par les autorités publiques » et « mené des actions visant à donner une image négative des autorités ».

Une partie des employés du Moscow Times ont quitté la Russie dans la foulée de l’assaut russe en Ukraine en février 2022.