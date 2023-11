Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Les combats font rage le long du fleuve Dniepr. « Dans le secteur de Kherson, sur la rive droite du Dniepr (contrôlée par les Ukrainiens) et lors d’une tentative de débarquement sur une île, l’adversaire a perdu plus de 460 soldats tués ou blessés, deux chars et 17 véhicules », a indiqué le ministère de la Défense russe, qui assure infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens.

Sur cette rive gauche occupée par les Russes, l’Ukraine a réussi à installer des têtes de pont. L’armée a fait état de « violents combats » dans la zone mais revendique un succès. Il s’agit du premier succès revendiqué par l’Ukraine dans sa contre-offensive depuis la reprise du village du Robotyné en août, dans la région méridionale de Zaporijjia.

La phrase du jour

Plus de 17.600 consommateurs restent sans électricité » dans la seule région de Kharkiv

Tel est le constat dressé vendredi par le ministère ukrainien de l’Energie. Comme l’hiver dernier, des milliers d’Ukrainiens sont privés d’électricité dans les zones du sud et l’est du pays proches de la ligne de front à la suite de frappes russes sur des infrastructures énergétiques.

Dans le Sud, les bombardements ont plongé dans le noir plus de 28.000 consommateurs dans la ville de Kherson pilonnée par l’armée russe quasi quotidiennement, et environ 3.000 autres dans sa région.

Le chiffre du jour

200.000. Comme le nombre de tonnes de blé promises par la Russie à certains pays africains avant le Nouvel An. Les premiers pays bénéficiaires de cette livraison gratuite de céréales sont le Burkina Faso et la Somalie, qui vont recevoir 25.000 tonnes de blé, selon le ministre de l’Agriculture russe Dmitri Patrouchev.

La tendance du jour

L’idylle se poursuit entre Moscou et Pyongyang. Un responsable russe a appelé vendredi à un « renforcement sur tous les plans » des relations entre Moscou et Pyongyang, après une visite de deux jours en Corée du Nord, en plein rapprochement entre les deux pays.

« Notre état d’esprit, c’est un renforcement des liens avec la Corée du Nord sur tous les plans. Les objectifs fixés par Vladimir Vladimirovitch Poutine seront atteints », a indiqué le ministre russe des Ressources naturelles Alexandre Kozlov, lors de sa visite en Corée du Nord.