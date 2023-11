07h41 : La rencontre Biden – Xi est « bonne » pour l’Ukraine, estime Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que la récente rencontre entre ses homologues américain Joe Biden et chinois Xi Jinping était « bonne » pour l’Ukraine, qui fait face à l’invasion lancée par la Russie depuis près de deux ans. « Nous comprenons que ce fait est bon pour nous, leur rencontre », a-t-il déclaré à un petit groupe de médias dont l’AFP, à la suite d’un sommet entre Biden et Xi en Californie qui va déboucher sur une reprise des communications militaires de haut niveau, suspendues depuis plus d’un an.

Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il n’était pas en mesure de confirmer que Joe Biden et Xi Jinping avaient discuté de la guerre en Ukraine mais il a estimé que l’invasion russe devait être « abordée d’une façon ou d’une autre » lors des entretiens entre les superpuissances. La Chine n’a jamais condamné l’invasion russe et a renforcé sa coopération économique, diplomatique et militaire avec Moscou depuis le début de ce conflit en février 2022. De son côté, l’administration de Joe Biden est le soutien principal de Kiev en Occident et lui a fourni de multiples tranches d’aide financière et militaire.