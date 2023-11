Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

C’était son premier voyage à l’étranger depuis sa nomination. Le chef de la diplomatie britannique David Cameron a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky la poursuite du soutien militaire à l’Ukraine face à l’invasion russe. « Je voulais que ce soit ma première visite et ce que je veux dire en étant ici, c’est que nous continuerons à vous apporter le soutien moral, diplomatique, économique, mais surtout militaire, dont vous avez besoin non seulement cette année, et l’année prochaine, mais aussi pendant tout le temps qu’il faudra », a assuré le responsable Britannique, selon une vidéo diffusée par la présidence ukrainienne.

Les négociations avec la délégation britannique ont porté sur des livraisons « d’armes pour la ligne de front, le renforcement de la défense aérienne, la protection de notre population et de nos infrastructures essentielles », a précisé Zelensky sur Telegram.

La phrase du jour

Les Russes attaquent sur les flancs, depuis le sud, un peu moins depuis le nord, à l’aide de l’infanterie, presque 24 heures sur 24, tout en frappant des positions autour de la ville. »

Tels sont les mots de Vitaly Barabach, le maire d’Avdiïvka. L’armée russe y a accentué ces derniers jours son assaut. La situation « est très tendue », a précisé à la télé le responsable de cette ville située à l’est de l’Ukraine, avant d’ajouter : « L’ennemi est devenu plus actif, principalement en direction de (la zone industrielle), menant des actions offensives à l’aide de véhicules blindés. »

Le chiffre du jour

7. C’est le nombre d’années de détention auxquelles a été condamnée l’artiste Alexandra Skotchilenko, arrêtée en Russie en avril 2022 pour avoir remplacé les étiquettes de prix dans un supermarché par des messages dénonçant l’offensive en Ukraine. La juge Oksana Demiacheva a condamné l’accusée à « sept ans de colonie » pénitentiaire qui rejoint, à 33 ans, les dizaines de détracteurs du Kremlin, renommés ou anonymes, jetés en prison pour avoir dénoncé l’assaut contre l’Ukraine.

La tendance du jour

C’est acté. La Finlande va fermer dans la nuit de vendredi à samedi la moitié de ses points de passage frontaliers avec la Russie. Le gouvernement finlandais avait prévenu mardi qu’il envisageait de fermer cette frontière, soupçonnant Moscou de tenter de déstabiliser le pays qui a adhéré en avril à l’Otan. « Le gouvernement a pris la décision de fermer les points de passage de Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra et Niirala », a ainsi affirmé ce jeudi la ministre de l’Intérieur, Mari Rantanen, au cours d’une conférence de presse.

Cette fermeture des quatre points sur la frontière sud-est sera effective à minuit dans la nuit de vendredi à samedi, quatre passages restant ouverts plus au Nord. Elle durera jusqu’au 18 février 2024, l’étude des demandes d’asile étant concentrée dans deux centres.

La Finlande, qui partage une frontière de 1.340 km avec la Russie, a constaté depuis fin août un afflux de migrants sans visa originaires du Proche-Orient et d’Afrique, en particulier d’Irak, Somalie et Yemen, selon ses gardes-frontières. « Nous voulons que ce phénomène cesse, nous voulons que l’activité frontalière revienne à la normale. Si la situation s’étend à d’autres points de passage et devient plus difficile, nous prendrons les mesures nécessaires », a déclaré le Premier ministre Petteri Orpo. « Cette évolution négative des événements conduira naturellement à des mesures de rétorsion », a pour sa part annoncé le ministère des Affaires étrangères russe.