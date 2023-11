Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le chef de la diplomatie britannique David Cameron rencontre Volodymyr Zelensky à Kiev...

07h32 : La Russie met la pression sur les migrants d’Asie centrale pour aller combattre

Plus d’un an et demi après son invasion, la Russie a besoin de millions de travailleurs immigrés pour combler son manque de main-d’œuvre, notamment dans les régions ukrainiennes annexées et ravagées par les combats. Malgré le conflit, la destination reste attractive pour les ressortissants des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale : rien qu’au premier trimestre 2023, parmi les 1,29 million de migrants venus travailler en Russie, 90 % sont originaires du Kirghizstan, Tadjikistan ou d’Ouzbékistan.

Et Moscou cherche aussi à recruter parmi ces étrangers russophones pour repeupler les rangs de son armée. Un phénomène difficilement quantifiable, comme celui du retour des migrants par crainte d’être expédiés en Ukraine occupée. Entre incitations et descentes de police, des migrants racontent la pression du Kremlin. « La police russe me contrôlait partout, on me demandait si j’avais fait mon service militaire », se souvient ainsi Arguen Bolgonbekov, 29 ans, qui a servi au sein des gardes-frontières kirghiz.