Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’armée ukrainienne a réussi à établir des positions sur la rive sous contrôle russe du fleuve Dniepr, dans le sud du pays, a admis mercredi pour la première fois un responsable de l’administration installée par Moscou dans la zone occupée. « Environ une compagnie et demie, répartie en petits groupes, se trouve sur un tronçon allant du pont ferroviaire jusque (au village de) Krynky », a dit sur Telegram Vladimir Saldo, le dirigeant de la partie occupée de la région ukrainienne de Kherson. Il est le premier responsable russe à admettre que les forces ukrainiennes ont réussi à traverser le Dniepr dans cette zone et à y ancrer des positions. Le Kremlin avait lui refusé de s’exprimer sur le sujet cette semaine, et l’armée russe n’en dit mot dans ses rapports quotidiens.

Si l’armée ukrainienne parvenait à percer les lignes russes dans ce secteur, il s’agirait d’un succès important, alors que sa vaste contre-offensive ailleurs dans le pays depuis juin n’a pas eu les résultats escomptés.

Le chiffre du jour

2. C’est le nombre de secouristes tués lors d’une frappe russe dans le sud-est de l’Ukraine, alors qu’ils intervenaient dans un bâtiment qui venait d’être attaqué une première fois.





La phrase du jour

Nous regrettons profondément que les autorités finlandaises aient choisi le chemin d’une distanciation délibérée du bon caractère des relations qu’on avait avant. »

Tels sont les mots du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov qui a « regretté profondément » que la Finlande envisage de fermer sa frontière avec la Russie. La Finlande a, en effet, annoncé mardi envisagé de restreindre le trafic frontalier, voire de fermer ses points de passage avec la Russie, après une hausse du nombre de passages de migrants illégaux.

La tendance du jour

Une délégation russe dirigée par le ministre des Ressources naturelles Alexander Kozlov effectue une visite en Corée du Nord, selon les médias d’Etat de Pyongyang. Cette visite intervient environ une semaine après que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré que les liens entre Pyongyang et Moscou étaient « croissants et dangereux », avant d’exhorter Pékin, l’allié de la Corée du Nord, à réfréner le pays doté de l’arme nucléaire.

La délégation est arrivée à Pyongyang mardi, selon l’agence officielle KCNA, pour discuter de la « coopération dans les domaines du commerce, de l’économie, de la science et de la technologie ». Une réception a été organisée à l’hôtel Koryo dans la capitale nord-coréenne mardi, selon KCNA, au cours de laquelle des discours ont été prononcés et les participants se sont mis d’accord pour « revitaliser davantage les relations bilatérales dans tous les domaines et les faire passer à un stade supérieur ».

De son côté, l’agence d’Etat a également révélé mercredi qu’une délégation nord-coréenne dirigée par son ministre des Sports et de la Culture était partie pour la Russie afin de participer à un forum dans la ville russe de Perm. Selon des analystes, ces dernières mesures indiquent que les deux pays souhaitent mettre l’accent sur leur alliance croissante, malgré les critiques de la communauté internationale.