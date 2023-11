Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Plus de 20.000 véhicules étaient bloqués jeudi à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, que des routiers polonais paralysent depuis le début de semaine pour dénoncer la concurrence « déloyale » de leurs voisins. Plusieurs dizaines de compagnies de transport polonaises ont commencé lundi à bloquer trois points de passage entre les deux pays. Elles réclament notamment la restauration de permis d’entrée pour leurs concurrents ukrainiens, afin de faire baisser leur nombre.

Les files d’attente n’ont fait que grandir au cours de la semaine et 20.000 véhicules sont désormais « bloqués des deux côtés » de la frontière, selon le ministère ukrainien de la Reconstruction. Cela nuit aux économies ukrainienne et polonaise mais aussi à celles « d’autres pays » qui voudraient transporter des marchandises, a-t-il regretté. L’Ukraine a assuré « respecter le droit de manifester », tout en se disant « prête à un dialogue constructif pour régler la situation ».

Au point de passage de Hrebenne, en Pologne, l’un des trois bloqués, « la queue fait environ 40 kilomètres de long », selon Malgorzata Pawlowska, une porte-parole de la police locale. « Le temps d’attente pour franchir le poste-frontière est d’environ 160 heures », a-t-elle dit. Au poste-frontière de Rava-Rouska, dans l’ouest de l’Ukraine, certains routiers ukrainiens ont, eux, affirmé à l’AFP patienter depuis plusieurs jours.

Le chiffre du jour

1.700. C’est en milliards de Hryvnias (soit 43,9 milliards d’euros), la somme que l’Ukraine prévoit de consacrer à la Défense et à la sécurité selon le projet de loi de finances voté au Parlement ce jeudi. Cela représente 22,1 % du PIB ukrainien, un chiffre supérieur au budget réservé à l’éducation, la santé et aux prestations sociales.

« Près de 50 % de nos dépenses sont consacrées à la défense et à la sécurité de l’Ukraine : il y aura encore plus d’armes et d’équipements, plus de drones, de munitions, de missiles », a déclaré le Premier ministre Denis Chmygal à l’issue du vote. « Toutes nos ressources internes seront utilisées pour résister et vaincre l’ennemi », a-t-il promis dans un message publié sur Telegram.

La phrase du jour

Ceux qui affirment que l’Ukraine devrait négocier avec la Russie maintenant sont soit mal informés, soit trompés, soit ils se rangent du côté de la Russie. »

Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, n’envisage aujourd’hui pas d’autre politique que la poursuite de la guerre contre la Russie. Une façon de répondre à certains alliés de Kiev qui commencent à soulever la question de pourparlers de paix avec la Russie face à l’absence de mouvements majeurs sur le front depuis un an et aux inquiétudes sur la capacité des Occidentaux à continuer à soutenir l’Ukraine dans sa guerre.

Or Kiev a tenu de multiples tours de négociations avec Moscou entre 2014, quand la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée et organisé un conflit armé dans l’est de l’Ukraine, et l’invasion russe en février 2022, a mis en avant Dmytro Kouleba. « Aucun des 200 cycles de négociations ou des 20 cessez-le-feu n’a empêché Poutine de lancer une invasion brutale et totale de l’Ukraine », a-t-il mis en garde.

La tendance du jour

Le couloir maritime de la mer Noire fonctionne toujours. « Le trafic maritime se poursuit à destination et en provenance » des portes d’Odessa, Tchornomorsk et Pivdenny, a indiqué jeudi le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov. « Six navires, avec à bord 231.000 tonnes de produits agricoles » ont quitté ces ports, et cinq autres attendent d’y entrer, a-t-il ajouté. Depuis août, l’Ukraine a exporté par la mer Noire « 3,3 millions de tonnes de produits agricoles et de métal », selon Oleksandre Koubrakov.

Mais la circulation ne se fait pas sans risque. Mercredi, l’armée ukrainienne a accusé la Russie d’avoir frappé un bateau civil qui entrait dans l’un des ports de la région d’Odessa, tuant un employé du port et blessant trois membres de l’équipage. La coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine Denise Brown s’est dite jeudi « indignée » par l’attaque de ce navire. Elle a également déploré les conséquences « désastreuses pour l’économie ukrainienne » des « attaques russes brutales et sans relâche sur les infrastructures portuaires ».