Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Feu vert pour l’Ukraine… La Commission européenne a recommandé l’ouverture de négociations d’adhésion à l’UE avec l’Ukraine (et la Moldavie), a annoncé mercredi la présidente de l’exécutif européen. « Aujourd’hui est un jour historique », a déclaré Ursula von der Leyen. Ce feu vert est une nouvelle étape avant une éventuelle entrée dans l’Union européenne, que Kiev et une partie des 27 jugent indispensable face aux ambitions de Moscou sur le continent.

D’emblée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la « bonne » décision prise par la Commission : « notre Etat doit être dans l’UE. Les Ukrainiens le méritent. » Reste que cette recommandation positive est encore loin d’être le bout du chemin pour l’Ukraine. Si les 27 entérinent en décembre l’avis de la Commission, l’Ukraine rejoindra alors une liste d’autres pays européens entrés en négociations avec l’UE, dont certains, comme la Turquie, patientent depuis de longues années. Rappelons que les négociations entre l’UE et Ankara ont été ouvertes en 2005, mais elles sont gelées depuis juin 2018.

Le chiffre du jour

3,2. C’est en milliards d’euros, l’estimation du montant du soutien militaire français à Kiev. Des députés communiquent ce chiffre dans un rapport parlementaire présenté ce mercredi devant la commission de la Défense et des forces armées de l’Assemblée nationale.

Selon ce rapport, le coût des équipements militaires cédés à l’Ukraine s’élève à 1,7 milliard d’euros en tenant compte de leur coût de remplacement, auquel s’ajoute celui des formations dispensées par les militaires français à 7.000 soldats ukrainiens à hauteur de 300 millions d’euros, mais également la contribution de la France à la Facilité européenne pour la paix (FEP) « en ce qu’elle est ciblée sur l’Ukraine » à hauteur d’un milliard d’euros, sans oublier les 200 millions d’euros pour le fonds de soutien à l’Ukraine.

La phrase du jour

La Russie et la Chine ne construisent pas une alliance militaire à la façon de la guerre froide. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine qui a cherché, semble-t-il, à rassurer les Occidentaux tout en consolidant ses relations avec Pékin. Le président russe, qui recevait ce mercredi à Moscou le général chinois Zhang Youxia, a également souligné que les « contacts dans le domaine militaire et techno-militaire » entre la Russie et la Chine étaient « de plus en plus importants ». De son côté, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré que la Russie et la Chine « ne créaient pas un bloc militaire ».

La tendance du jour

En parlant de Pékin, le G7 a d’ailleurs appelé ce mercredi la Chine à « ne pas aider » Moscou dans ce conflit. Et dans la foulée, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du « club » ont assuré que le soutien du G7 à l’Ukraine face à l’invasion russe « ne faiblirait jamais ». Alors que Kiev redoute que la lassitude ne gagne progressivement ses alliés, le G7 a dit compter « renforcer (sa) coordination sur les sanctions contre la Russie pour limiter son accès à des biens et à technologies critiques » et « prendre de nouvelles mesures pour éviter que Moscou ne contourne ces restrictions », selon la déclaration finale commune des ministres, qui ont par ailleurs appelé la Chine à « ne pas aider » la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Volodymyr Zelensky a donc poussé un « ouf » de soulagement et a salué la « déclaration forte » du G7. A l’issue d’un entretien avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président ukrainien a fait savoir qu’il remerciait « les ministres des Affaires étrangères du G7, qui ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l’Ukraine, même dans le contexte d’autres événements mondiaux ».