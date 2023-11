08h19 : En Ukraine, un front largement figé depuis un an

Les forces ukrainiennes célébraient il y a un an la libération de la ville méridionale de Kherson. Mais depuis, les quelque mille kilomètres du front n’ont guère bougé, malgré une grande contre-offensive ukrainienne et de multiples attaques russes. Fin août, après près de trois mois de combats meurtriers, l’Ukraine croyait tenir dans le sud sa percée des lignes de défense russes, un réseau complexe de champs de mines, tranchées, tunnels et pièges antichars qui s’étend sur des centaines de kilomètres.

En prenant le village de Robotyné dans la région de Zaporijjia, Kiev pensait pouvoir pousser vers les villes de Tokmak et Mélitopol pour ensuite atteindre la côte de la mer d’Azov, coupant l’armée russe en deux. Mais plus de deux mois plus tard rien n’a bougé. Les forces ukrainiennes sont bloquées dans le secteur de Robotyné, sous le feu ennemi, et l’armée russe y lance même désormais, selon Kiev, ses propres attaques.