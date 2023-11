Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

« Ce n’est pas le moment pour des élections » : le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a fermé la porte à un scrutin présidentiel dans le pays. « L’heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l’État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l’Ukraine. Je pense que ce n’est pas le moment pour des élections, a-t-il tranché dans son allocution quotidienne. Nous devons nous rassembler, ne pas nous diviser, ne pas nous disperser dans des querelles ou d’autres priorités. »

Vendredi encore pourtant, son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba avait indiqué que le président ukrainien « pes (ait) le pour et le contre » sur le sujet. Car si la Russie n’avait pas lancé son invasion en février 2022, les législatives en Ukraine auraient dû avoir lieu en octobre de cette année et la présidentielle, en mars 2024.

Le chiffre du jour

3. Une fois, deux fois, trois fois. L’Ukraine s’attend à un troisième assaut russe sur Avdiïvka en quelques semaines, Moscou ayant lancé mi-octobre une offensive d’ampleur visant à conquérir cette cité industrielle de l’Est ukrainien qui lui échappe depuis 2014. « Il y aura certainement une troisième vague. L’ennemi se regroupe après la deuxième vague infructueuse d’assauts. Il est en train de reconstituer ses réserves, tant en matériel qu’en personnel », a assuré ce mardi le maire d’Avdiïvka, Vitaly Barabach.

La phrase du jour

À ce jour, aucune demande officielle des transporteurs polonais n’a été transmise à aucun représentant de la partie ukrainienne. »

Tels sont les mots du ministère ukrainien des Infrastructures qui, dans un communiqué, a assuré attendre les revendications de plusieurs dizaines de compagnies de transport polonaises qui bloquent depuis lundi trois points de passage (Dorohusk, Hrebenne et Korczowa) entre les deux pays, protestant contre « la concurrence déloyale » de leurs rivaux ukrainiens.

La tendance du jour

Winter is coming et Kiev s’y prépare. Ainsi, Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait déployé de nouveaux systèmes de défense antiaérienne fournis par ses alliés occidentaux, en prévision d’une nouvelle vague d’attaques russes contre ses infrastructures énergétiques cet hiver.

Des frappes systématiques sur le système énergétique de l’Ukraine avaient laissé régulièrement des milliers de foyers sans chauffage durant l’hiver dernier. « J’ai eu confirmation hier de la réception de munitions, de matériel et d’équipements. Des systèmes Nasams (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) fournis par nos partenaires ont été mis en service. C’est un renforcement dans les temps de notre défense antiaérienne avant l’hiver », a déclaré Zelensky dans un message mis en ligne.