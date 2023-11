Guénnadiï Tchastiakov a reçu pour son anniversaire un cadeau empoisonné, lundi. Ou plutôt, explosif. Ce conseiller proche du commandant en chef de l’armée ukrainienne a été tué dans l’explosion d’une grenade qu’il avait reçue comme présent, a annoncé le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko.

« C’était aujourd’hui l’anniversaire du major Tchastiakov. Il est rentré chez lui après le travail avec des cadeaux offerts par ses collègues, qu’il a commencé à montrer à sa famille », a expliqué Igor Klymenko sur Telegram. « Il a pris un paquet-cadeau avec des grenades à l’intérieur et a commencé à montrer l’une des munitions à son fils. Il s’agissait de grenades du nouveau modèle occidental », a-t-il poursuivi.

« Le soldat a repris la grenade des mains de l’enfant »

« Au début, son fils a pris la munition dans ses mains et a commencé à tourner la goupille. Le soldat a alors repris la grenade des mains de l’enfant et a tiré la goupille, provoquant une explosion tragique », a ajouté le ministre. Igor Klymenko a précisé que cinq autres grenades non explosées du même type ont été retrouvées dans l’appartement. « La police a retrouvé le militaire qui avait offert le cadeau fatal. Son bureau a été fouillé et deux autres grenades similaires ont été saisies », a ajouté le ministre.

Il a annoncé qu’une enquête est en cours. Le commandant en chef Valery Zaloujny a dit pour sa part ressentir « une douleur indescriptible » après la mort de son conseiller. La mort de Guénnadiï Tchastiakov est « une lourde perte pour les forces armées ukrainiennes et pour moi personnellement », a-t-il regretté dans un communiqué.