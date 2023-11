Guerre en Ukraine EN DIRECT : Zelensky ferme la porte à une potentielle présidentielle…

07h10 : Zelensky ferme la porte à de potentielles élections

« Ce n'est pas le moment pour des élections »: le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a fermé lundi la porte à un scrutin présidentiel dans le pays et tenté de clore un débat grandissant parmi les dirigeants après plus d'un an et demi d'invasion russe. « L'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections », a-t-il tranché dans son allocution quotidienne.

« Nous devons nous rassembler, ne pas nous diviser, ne pas nous disperser dans des querelles ou d'autres priorités », a-t-il encore exhorté. Vendredi encore pourtant, son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba avait indiqué que le président ukrainien « pes[ait] le pour et le contre » sur le sujet. Car si la Russie n'avait pas lancé son invasion en février 2022, les législatives en Ukraine auraient dû avoir lieu en octobre de cette année et la présidentielle, en mars 2024.