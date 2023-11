Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Un musée d’Odessa bombardé par les forces russes dans la nuit de dimanche à lundi. Des images publiées par les autorités de la ville et le musée montrent des débris et des éclats de verre sur le sol du musée des Beaux-Arts d’Odessa, dont certaines vitres ont explosé. Des murs sont fissurés et quelques tableaux semblent avoir été projetés au sol par la force de l’explosion.

La vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Eminé Djeppar, s’est dite « profondément indignée » par cette frappe. « La destruction délibérée de sites culturels est un crime contre le patrimoine ukrainien », a-t-elle dénoncé, demandant « une réponse internationale forte et une action immédiate de l’Unesco ». La directrice par intérim du musée, Kateryna Koulaï, a pour sa part indiqué à l’AFP qu’une évaluation « des dégâts [potentiels] invisibles à l’œil nu » était en cours. Fort heureusement, la plupart des œuvres exposées avaient été « évacuées », a indiqué Oleg Kiper, un responsable des autorités régionales.

Le chiffre du jour

2. C'est le nombre de responsables de la Défense ukrainiens visés par une enquête pour corruption. Selon le Parquet, un ancien vice-ministre de la Défense et un de ses collaborateurs sont visés par une enquête pour « détournements de fonds publics » et « font l’objet d’une notification de soupçon ».

Les deux hommes, dont les noms n’ont pas été dévoilés, ont « commandé à l’étranger des équipements de protection individuelle de qualité insuffisante » en les pré-payant intégralement et sans respecter « la procédure de contrôle de la qualité prévue », avait détaillé début octobre le Bureau d’enquête d’Etat, un organe anticorruption. « En conséquence, les forces armées ukrainiennes ont reçu des gilets pare-balles de mauvaise qualité qui ne peuvent être utilisés au combat sans mettre des vies en danger », avait encore dénoncé le Bureau d’enquête, qui chiffrait alors la fraude à plus de six millions d’euros. Les deux hommes, qui sont en détention, encourent jusqu’à 12 ans de prison.

La phrase du jour

Attitude négligente d’un responsable militaire en service. »

C’est pour ce motif que les autorités de Kiev ont ouvert une procédure judiciaire après la mort de 19 de ses soldats, tués vendredi par un missile russe. Selon des médias locaux, les soldats étaient réunis pour une cérémonie de remise de décorations près de la ligne de front, dans la région de Zaporijjia. Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche qu’une enquête serait menée sur les circonstances de cette « tragédie qui aurait pu être évitée », selon lui.

La tendance du jour

L’armée russe contre-attaque sur tous les fronts. Dans le Sud, « l’ennemi a tenté de retrouver ses positions près de Robotyné, sans succès », a annoncé, Andriï Kovaliov, un porte-parole de l’armée ukrainienne. La libération fin août de ce village avait laissé entrevoir à l’Ukraine une percée de sa contre-offensive, en vain.

Dans l’Est du pays, les troupes de Moscou « continuent » également d’attaquer Avdiïvka, cité industrielle qu’elles essaient d’encercler depuis plusieurs semaines, a ajouté Andriï Kovaliov. L’armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive très difficile dans l’Est et le Sud, sans réussir à percer les lignes russes. Et ces dernières semaines, ce sont les Russes qui repassent à l’attaque, menant des assauts dans plusieurs zones.

Le blocage est tel que le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a récemment estimé que la guerre se trouvait « dans une impasse ». Des propos d’une rare franchise, mais fermement rejetés par le Kremlin comme par Volodymyr Zelensky.