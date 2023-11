Guerre en Ukraine EN DIRECT : Enquête ouverte après la mort d’une vingtaine de soldats victimes d’un missile russe…

07h43 : Près du front en Ukraine, l’entraînement de deux jumelles pour les JO de Paris

Les sirènes d’alerte aérienne retentissent alors que les nageuses artistiques Maryna et Vladyslava Aleksiïva se reposent lors de leur seul jour de congé à Kharkiv en Ukraine. Leur programme d’entraînement rigoureux doit les mener jusqu’aux JO de Paris. Les soeurs jumelles sont les vedettes de l’équipe ukrainienne, médaillée olympique, qui est retournée dans cette grande ville du nord-est pour s’entraîner, malgré la proximité du front et les bombardements réguliers.

Après l’invasion russe, l’équipe a déménagé en Italie, puis à Kiev, avant de revenir dans la deuxième ville d’Ukraine, où la situation est plus tendue que dans la capitale mais où habitent leurs proches et leurs amis. « Parfois, pendant les alertes aériennes, nous sommes un peu inquiètes de ce qui se passe », admet Vladyslava. « On sent que c’est la guerre », explique-t-elle.

« Il y a eu beaucoup de bombardements l’hiver de l’année dernière. Nous verrons ce qu’il en sera. Mais pour l’instant, nous restons à Kharkiv », poursuit Vladyslava.