Guerre en Ukraine EN DIRECT : Ursula von der Leyen à Kiev pour évoquer l'adhésion à l'UE...

09h41 : Ursula von der Leyen à Kiev pour aborder l’élargissement de l’UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée samedi matin à Kiev pour discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l’élargissement de l’UE, a-t-elle annoncé sur le réseau social X. « Je suis ici pour discuter du chemin d’adhésion de l’Ukraine à l’UE », ainsi que du soutien financier de l’UE « pour reconstruire l’Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère », a-t-elle indiqué à son arrivée à la gare de Kiev. Bruxelles doit rendre un rapport le 8 novembre sur l’état des progrès réalisés par l’Ukraine et se prononcer sur l’ouverture ou non de négociations d’adhésion.