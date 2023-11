Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Y aura-t-il une élection présidentielle en Ukraine l’an prochain ? Volodymyr Zelensky dit « peser le pour et le contre » de l’organisation d’un tel scrutin, malgré la guerre et les nombreux « défis » pratiques, a affirmé ce vendredi Dmytro Kouleba, son ministre des Affaires étrangères. « Ce n’est pas qu’il ne veut pas organiser d’élections, mais organiser des élections dans les circonstances actuelles demanderait un travail sans précédent et exigerait de relever des défis sans précédent », a-t-il ajouté.

Avant le début de l’invasion russe en 2022, un scrutin présidentiel était prévu en 2024. Mais la loi martiale, en place depuis le début de la guerre, entrave le fonctionnement électoral. Début septembre, Volodymyr Zelensky s’était déjà dit « prêt » à organiser des élections dans son pays en temps de guerre « si le peuple en a besoin ». « Ce n’est pas une question de démocratie » mais « uniquement de sécurité », avait-il assuré, soulignant lui aussi qu’il y avait « beaucoup » de problèmes à régler. Parmi ceux-ci, le vote des soldats qui combattent dans les tranchées, ou encore la venue d’observateurs internationaux dans une zone de guerre, avait-il expliqué.

Le chiffre du jour

8,5. C’est le nombre d’années de prison auxquelles a été condamné par la justice russe Piotr Verzilov. Ce dernier, un militant proche du groupe contestataire russe Pussy Riot qui combat aujourd’hui au sein des forces ukrainiennes, a été reconnu coupable d’avoir diffusé de « fausses informations » sur l’armée russe, selon un article du Code pénal introduit après le début de l’offensive russe en Ukraine.

Déjà classé en Russie comme « agent de l’étranger » et visé par un mandat d’arrêt, Piotr Verzilov avait quitté la Russie en 2020 après une série de perquisitions visant ses proches et lui. Egalement citoyen canadien, Piotr Verzilov s’est fait connaître par des performances destinées à choquer la société russe, dont des actes sexuels réalisés en public, au sein du groupe contestataire Voïna, puis avec les Pussy Riot.

La phrase du jour

Nous comptons continuer à respecter le moratoire sur les essais nucléaires instauré il y a plus de trente ans. »

Le Kremlin s’amuse à souffler le chaud et le froid après la révocation de la ratification du traité qui interdit les essais nucléaires. Le ministère russe des Affaires étrangères a toutefois précisé que la potentielle réalisation « d’essais à grande échelle » par les Etats-Unis « [les] obligerait à faire de même ». En diplomatie, il est important de ne jamais apparaître comme celui qui fait le premier pas vers la catastrophe.

La tendance du jour

Le Kremlin a assuré vendredi que la Russie allait « surmonter » les nouvelles sanctions américaines annoncées la veille par Washington. « Nous nous sommes adaptés aux sanctions, nous avons appris à nous prémunir contre les risques liés aux sanctions », a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

Selon lui, toutes les grandes entreprises russes ont « élaboré un plan d’action au cas où elles seraient frappées par des sanctions ». Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle série de mesures punitives contre des entreprises participant à la fourniture d’armement à la Russie. Il s’agit de 130 personnes et entités, impliquées dans des échanges commerciaux avec la Russie pour permettre au pays de se fournir en « technologies et équipements nécessaires » à son offensive en Ukraine.