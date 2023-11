Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La Russie a révoqué sa ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Ticen), ouvert à la signature en 1996, et ratifié par Moscou en 2000. Vladimir Poutine a finalement signé ce jeudi une loi portant révocation de la ratification russe. Début octobre, le chef du Kremlin avait déjà évoqué l’hypothèse d’une telle révocation, en réponse aux Etats-Unis qui n’ont jamais ratifié le traité. « Je ne suis pas prêt à dire si nous devons ou pas reprendre les essais », avait-il ajouté, tout en vantant le développement de nouveaux missiles surpuissants pouvant transporter des ogives nucléaires.

La France a « déploré » la décision, a déclaré son ministère des Affaires étrangères. « Depuis l’ouverture à la signature de ce Traité, l’interdiction des essais nucléaires s’est établie comme une norme commune, que seule la Corée du Nord a violée au XXIe siècle », a commenté le ministère. « La décision de la Russie compromet le travail d’universalisation du traité », a-t-il ajouté, l’appelant « à respecter le moratoire sur les

Le chiffre du jour

1. La Corée du Nord a fourni à la Russie plus d’un million d’obus d’artillerie destinés à ses opérations militaires en Ukraine et, en échange, Pyongyang a reçu des conseils techniques pour ses satellites, a affirmé mercredi un député sud-coréen en citant les services de renseignement de Séoul. Pyongyang et Moscou, deux alliés historiques, sont soumis à une série de sanctions internationales, la Russie en raison de son offensive en Ukraine et la Corée du Nord pour ses essais d’armes nucléaires.

La phrase du jour

Non, le conflit n’est pas dans l’impasse. »

Tels sont les mots du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « La Russie poursuit sans relâche son opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés doivent être atteints », a ajouté Peskov, répondant aux commentaires du commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, dans une interview à The Economist. « Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique tel que nous nous trouvons dans une impasse. Il n’y aura probablement pas de percée magnifique et profonde », avait-il déclaré la veille à l’hebdomadaire britannique.

La tendance du jour

Les Etats-Unis vont-ils se cantonner à un soutien financier d’Israël ? Ou bien vont-ils adopter l’enveloppe faramineuse voulue par le président Biden avec des fonds pour Gaza, l’Ukraine et des partenaires en Asie ? Le Congrès américain commence à plancher sur cette question épineuse.

L’institution est scindée en deux sur le type de soutien à apporter à ses alliés à l’étranger. Démocrates comme républicains veulent adopter sans tarder une aide militaire pour Israël, partenaire de longue date des Etats-Unis, en guerre avec le Hamas. Les choses se compliquent toutefois quand il s’agit de l’Ukraine. La promesse de Joe Biden de continuer à appuyer financièrement l’Ukraine, réitérée lors de la visite du président Volodymyr Zelensky à Washington en septembre, est ainsi mise en péril. Le bras de fer autour de ces enveloppes – qui en dit long sur les interrogations américaines sur son rôle de gendarme du monde – promet d’être rude.